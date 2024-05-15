Надя Дорофєєва розповіла про хейт через особисте життя

Артистка та її обранець Міша Кацурін одружилися у 2023 році. До цього вони тривалий час були друзями.

Related video

Українська співачка Надя Дорофєєва пригадала, як її критикували після оприлюднення стосунків з ресторатором Мішею Кацуріним. Про це артистка розповіла в інтервʼю Cosmopolitan.

Зірка сцени втретє прикрасила обкладинку глянцю та привідкрила завісу свого особистого життя.

"Перетворення, яке відбулося з DOROFEEVA з моменту останнього знімання для Cosmo у 2017 році, — це не лише про зовнішні зміни, але й про глибокі внутрішні трансформації, які відбиваються на її музиці, стилі та підході до життя", — зазначають журналісти Cosmopolitan.

Зокрема, Дорофєєва пригадала, як важко переживала хейт через особисте життя.

"Коли ти стикаєшся з цим — а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, — у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою. Думаю, що зовсім скоро психологи та науковці скажуть нам, що така хвороба справді є, і дадуть їй офіційну назву", — зазначила співачка.

Надя Дорофєєва

Втім, на думку Наді Дорофєєвої, людина залишиться без критики лише тоді, коли буде сидіти і нічого не робити.

З часом хейт у сторону союзу співачки та ресторатора став значно меншим. Набагато більше вони отримують підтримки від користувачів мережі.

Зазначимо, що Кацурін та Дорофєєва одружилися влітку 2023 року, проте офіційно пара повідомила про це пізніше. Про стосунки артистки та бізнесмена стало відомо за рік до цього. У той період зірка сцени оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а Кацурін — з дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка народила йому двох дітей — Олександру та Івана.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Нагадаємо, Михайло Кацурін показав зворушливе фото з дружиною та дітьми.

Також Фокус писав про день народження Наді Дорофєєвої.