"Найважливіше": Кацурін показав зворушливе фото з Дорофєєвою та дітьми

Спадкоємці блогера від попереднього шлюбу проводять багато часу з ним та його дружиною. Надя Дорофєєва, судячи з усього, знайшла спільну мову з Іваном та Олександрою.

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Український ресторатор та блогер Михайло Кацурін поділився зворушливим кадром з дружиною Надею Дорофєєвою та своїми двома дітьми від попереднього союзу. Карусель фото чоловік співачки опублікував в Instagram.

Зокрема, на першому знімку Кацурін та Дорофєєва відвідали мітинг на підтримку полонених українських захисників. Цей кадр ресторатор назвав "найважливіше".

Також батько двох дітей постав на фоні будівництва, показав залаштунки зйомок останнього кліпу Дорофєєвої "А я все плакала", поділився знімком з бомбосховища. Окрім цього, Михайло Кацурін відвозив допомогу українським захисникам у Донецьку область.

На останньому кадрі ресторатор показав фото з дружиною та двома своїми дітьми. Усі четверо позували в кумедних головних уборах. Донька Міші Кацуріна Олександра постала в креативних окулярах, а син Іван показував язика. Останній кадр блогер також назвав "найважливішим".

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва з дітьми ресторатора Фото: Instagram @misha_katsurin

"Мішаааа", — лаконічно відповіла в коментарях Надя Дорофєєва.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва

Зазначимо, що Дорофєєва та Кацурін одружилися влітку 2023 року, проте офіційно пара повідомила про це пізніше. Про стосунки співачки та блогера стало відомо за рік до цього. У той період зірка сцени оголосила про розлучення з Володимиром Дантесом, а ресторатор — з дизайнеркою Дашею Кацуріною, яка народила йому двох дітей — Олександру та Івана. Наразі діти проводять час як з татом, так і з мамою.

Міша Кацурін та Надя Дорофєєва Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Нагадаємо, чи сваряться Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін.

Також Фокус писав про колаборацію Наді Дорофєєвої та популярного блогера Михайла Лебіги.