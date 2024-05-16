Тренируйтесь вечером: 5 простых, но эффективных упражнений для похудения

Для того чтобы похудеть, необходимо правильно питаться, вести здоровый образ жизни и, конечно же, заниматься спортом. Причем не имеет значение, в какое время вы тренируетесь, вечерние упражнения могут быть даже более эффективны для похудения.

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На носу лето, поэтому каждая женщина хочет оставаться в форме и сбросить лишние килограммы, а физические упражнения — лучший способ похудеть. Часто считают, что упражнения по утрам — лучший способ похудеть, но вы можете заниматься и вечером. Если вам сложно запланировать тренировку днем, то вы можете попробовать заниматься по вечерам. Попробуйте выполнять эти простые, но эффективные упражнения, чтобы улучшить форму и похудеть. Фитнес-тренер Микки Мехта назвал несколько эффективных вечерних упражнений. Об этом пишет Health Shots.

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Приседания

Фото: Freepik

Приседания сжигают калории и могут помочь вам похудеть. Это упражнение укрепляет сухожилия, кости и связки, окружающие мышцы ног, помогает уменьшить давление на колени и лодыжки.

Как выполнять:

Встаньте, ноги на ширине плеч, пальцы ног слегка вытянуты наружу, руки по бокам, ладони обращены внутрь.

Согните колени, отведите бедра назад и задействуйте корпус. Держите грудь поднятой, а спину ровной.

Согните руки в локтях и сложите ладони перед грудью.

Вернитесь в положение стоя и сожмите ягодицы. Повторите 20 подходов.

Отжимания на коленях

Отжимание на коленях — одно из самых полезных упражнений для похудения. Он нацелен на мышцы груди, плечей, трапеции, трицепсов, бицепсов, предплечий и верхней части спины.

Как выполнять:

Встаньте на колени на пол.

Вытяните руки и положите обе руки на пол на ширине плеч.

Задействовав корпус, согните руки и опустите туловище, пока грудь почти не коснется земли.

Поднимите туловище вверх и выпрямите руки.

Планка

Фото: Freepik

Планка — мощное упражнение, которое укрепляет корпус. Это увеличивает стабильность и гибкость тела, а также улучшает баланс и координацию. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Medicine Journal, это упражнение известно своими преимуществами в повышении метаболизма и помогает сбросить вес.

Как выполнять:

Примите позицию для отжимания.

Согните руки в локтях и перенесите вес тела на предплечья.

Напрягите корпус, сожмите ягодицы и сохраняйте прямую линию от головы до пяток.

Удерживайте это положение несколько минут.

Ягодичный мостик

Фото: Freepik

Упражнение "Ягодичный мостик" помогает стимулировать ягодицы и улучшить стабильность корпуса. Это простая техника помогает похудеть, а также полезна при недостаточной активности ягодиц, дискомфорте и скованности спины.

Как выполнять:

Лягте на пол лицом вверх, колени согнуты, ступни выпрямлены.

Поднимите бедра от пола, пока колени, бедра и плечи не образуют прямую линию.

Напрягите ягодицы и держите спину как прямо.

Медленно опустите бедра на пол, сохраняя при этом ягодицы и пресс напряженными.

Реверанс

Реверанс — отличная тренировка с собственным весом для сжигания жира, повышения тонуса тела и укрепления ягодиц.

Как выполнять:

Встаньте прямо, ноги на ширине плеч.

Медленно переместите левую ногу за правую, пока бедра не образуют крест.

Согните оба колена и соедините ладони.

Хотя эти тренировки обычно считаются безопасными, крайне важно избегать перенапряжения. Вы должны прислушиваться к своему телу и если у вас есть проблемы со здоровьем, обязательно проконсультироваться с врачом.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.