Тренуйтеся ввечері: 5 простих, але ефективних вправ для схуднення

Для того, щоб схуднути, необхідно правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя і, звичайно ж, займатися спортом. Не має значення, в який час ви тренуєтеся, вечірні вправи можуть бути навіть ефективнішими для схуднення.

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На носі літо, тому кожна жінка хоче залишатися у формі та скинути зайві кілограми, а фізичні вправи — найкращий спосіб схуднути. Часто вважають, що вправи вранці — найкращий спосіб схуднути, але ви можете займатися і ввечері. Якщо вам складно запланувати тренування вдень, то ви можете спробувати займатися вечорами. Спробуйте виконувати ці прості, але ефективні вправи, щоб поліпшити форму та схуднути. Фітнес-тренер Міккі Мехта назвав кілька ефективних вечірніх вправ для спалювання жиру. Про це пише Health Shots.

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Присідання

Фото: Freepik

Присідання спалюють калорії та можуть допомогти вам схуднути. Ця вправа зміцнює сухожилля, кістки та зв'язки, що оточують м'язи ніг, допомагає зменшити тиск на коліна та щиколотки.

Як виконувати:

Встаньте, ноги на ширині плечей, пальці ніг злегка витягнуті назовні, руки з боків, долоні звернені всередину.

Зігніть коліна, відведіть стегна назад і задійте корпус. Тримайте груди піднятими, а спину рівною.

Зігніть руки в ліктях і складіть долоні перед грудьми.

Поверніться в положення стоячи та стисніть сідниці. Повторіть 20 підходів.

Віджимання на колінах

Віджимання на колінах — одна з найкорисніших вправ для схуднення. Вона націлена на м'язи грудей, плечей, трапеції, трицепсів, біцепсів, передпліч і верхньої частини спини.

Як виконувати:

Встаньте на коліна на підлогу.

Витягніть руки та покладіть обидві руки на підлогу на ширині плечей.

Задіявши корпус, зігніть руки й опустіть тулуб, поки груди майже не торкнуться землі.

Підніміть тулуб догори та випряміть руки.

Планка

Фото: Freepik

Планка — потужна вправа, яка зміцнює корпус. Це збільшує стабільність і гнучкість тіла, а також покращує баланс і координацію. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Medicine Journal, ця вправа відома своїми перевагами в підвищенні метаболізму й допомагає скинути вагу.

Як виконувати:

Прийміть позицію для віджимання.

Зігніть руки в ліктях і перенесіть вагу тіла на передпліччя.

Напружте корпус, стисніть сідниці та зберігайте пряму лінію від голови до п'ят.

Утримуйте це положення кілька хвилин.

Сідничний місток

Фото: Freepik

Вправа "сідничний місток" допомагає стимулювати сідниці та поліпшити стабільність корпусу. Ця проста техніка допомагає схуднути, а також корисна в разі недостатньої активності сідниць, дискомфорту й скутості спини.

Як виконувати:

Ляжте на підлогу обличчям догори, коліна зігнуті, ступні випрямлені.

Підніміть стегна від підлоги, доки коліна, стегна та плечі не утворять пряму лінію.

Напружте сідниці та тримайте спину як прямо.

Повільно опустіть стегна на підлогу, зберігаючи сідниці та прес напруженими.

Реверанс

Реверанс — чудове тренування з власною вагою для спалювання жиру, підвищення тонусу тіла та зміцнення сідниць.

Як виконувати:

Встаньте прямо, ноги на ширині плечей.

Повільно перемістіть ліву ногу за праву, поки стегна не утворять хрест.

Зігніть обидва коліна та з'єднайте долоні.

Хоча ці тренування зазвичай вважаються безпечними, украй важливо уникати перенапруження. Ви маєте прислухатися до свого тіла і якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, як спалювати більше калорій за 30 хвилин.

Раніше Фокус писав про те, що існує кілька унікальних способів, які допоможуть вам запустити процес зниження ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.