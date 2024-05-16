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Стиль життя

Тренуйтеся ввечері: 5 простих, але ефективних вправ для схуднення

Дівчина сидить на килимку
Фото: Freepik | Найкращі вправи для схуднення

Для того, щоб схуднути, необхідно правильно харчуватися, вести здоровий спосіб життя і, звичайно ж, займатися спортом. Не має значення, в який час ви тренуєтеся, вечірні вправи можуть бути навіть ефективнішими для схуднення.

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На носі літо, тому кожна жінка хоче залишатися у формі та скинути зайві кілограми, а фізичні вправи — найкращий спосіб схуднути. Часто вважають, що вправи вранці — найкращий спосіб схуднути, але ви можете займатися і ввечері. Якщо вам складно запланувати тренування вдень, то ви можете спробувати займатися вечорами. Спробуйте виконувати ці прості, але ефективні вправи, щоб поліпшити форму та схуднути. Фітнес-тренер Міккі Мехта назвав кілька ефективних вечірніх вправ для спалювання жиру. Про це пише Health Shots.

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Присідання

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Фото: Freepik

Присідання спалюють калорії та можуть допомогти вам схуднути. Ця вправа зміцнює сухожилля, кістки та зв'язки, що оточують м'язи ніг, допомагає зменшити тиск на коліна та щиколотки.

Як виконувати:

  • Встаньте, ноги на ширині плечей, пальці ніг злегка витягнуті назовні, руки з боків, долоні звернені всередину.
  • Зігніть коліна, відведіть стегна назад і задійте корпус. Тримайте груди піднятими, а спину рівною.
  • Зігніть руки в ліктях і складіть долоні перед грудьми.
  • Поверніться в положення стоячи та стисніть сідниці. Повторіть 20 підходів.

Віджимання на колінах

Віджимання на колінах — одна з найкорисніших вправ для схуднення. Вона націлена на м'язи грудей, плечей, трапеції, трицепсів, біцепсів, передпліч і верхньої частини спини.

Як виконувати:

  • Встаньте на коліна на підлогу.
  • Витягніть руки та покладіть обидві руки на підлогу на ширині плечей.
  • Задіявши корпус, зігніть руки й опустіть тулуб, поки груди майже не торкнуться землі.
  • Підніміть тулуб догори та випряміть руки.

Планка

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Фото: Freepik

Планка — потужна вправа, яка зміцнює корпус. Це збільшує стабільність і гнучкість тіла, а також покращує баланс і координацію. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Medicine Journal, ця вправа відома своїми перевагами в підвищенні метаболізму й допомагає скинути вагу.

Як виконувати:

  • Прийміть позицію для віджимання.
  • Зігніть руки в ліктях і перенесіть вагу тіла на передпліччя.
  • Напружте корпус, стисніть сідниці та зберігайте пряму лінію від голови до п'ят.
  • Утримуйте це положення кілька хвилин.

Сідничний місток

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Фото: Freepik

Вправа "сідничний місток" допомагає стимулювати сідниці та поліпшити стабільність корпусу. Ця проста техніка допомагає схуднути, а також корисна в разі недостатньої активності сідниць, дискомфорту й скутості спини.

Як виконувати:

  • Ляжте на підлогу обличчям догори, коліна зігнуті, ступні випрямлені.
  • Підніміть стегна від підлоги, доки коліна, стегна та плечі не утворять пряму лінію.
  • Напружте сідниці та тримайте спину як прямо.
  • Повільно опустіть стегна на підлогу, зберігаючи сідниці та прес напруженими.

Реверанс

Реверанс — чудове тренування з власною вагою для спалювання жиру, підвищення тонусу тіла та зміцнення сідниць.

Як виконувати:

  • Встаньте прямо, ноги на ширині плечей.
  • Повільно перемістіть ліву ногу за праву, поки стегна не утворять хрест.
  • Зігніть обидва коліна та з'єднайте долоні.

Хоча ці тренування зазвичай вважаються безпечними, украй важливо уникати перенапруження. Ви маєте прислухатися до свого тіла і якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, обов'язково проконсультуватися з лікарем.

Нагадаємо, як спалювати більше калорій за 30 хвилин.

Раніше Фокус писав про те, що існує кілька унікальних способів, які допоможуть вам запустити процес зниження ваги.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.