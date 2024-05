Як спалити більше калорій за 30 хвилин: 7 способів швидко схуднути

Якщо ви хочете схуднути до літа, але у вас залишилося катастрофічно мало часу, не варто впадати у відчай. Використовуйте способи, які за короткий час допоможуть спалити максимум калорій і швидко прийти у форму.

Ви хочете прискорити спалювання калорій, зменшити талію і поліпшити свою форму за короткий проміжок часу? Якщо так, то ви далеко не самотні. Однак шлях до досягнення цієї фітнес-мети може виявитися непростим, особливо якщо не знати, які методи використовувати. Сертифікований особистий тренер Майк Масі поділився ефективними способами спалювати максимум калорій за 30 хвилин. Про це пише Eat This, Not That.

Якщо у вас мало часу або ви віддаєте перевагу швидким та ефективним тренуванням, ці поради експертів допоможуть вам спалювати більше калорій за 30 хвилин.

Силові тренування

Фото: Freepik

Збільшення м'язової маси може підвищити метаболізм, допомагаючи спалювати більше калорій протягом дня, навіть у стані спокою. Всього за 30 хвилин силового тренування можна спалити від 108 до 126 калорій.

"Силові тренування тимчасово підвищують ваш метаболізм та, всупереч поширеній думці, не вимагають нескінченних годин у тренажерному залі", — каже Масі.

Кругові тренування

Кругове тренування поєднує в собі силові тренування і кардіо, забезпечуючи тренування всього тіла, яке збільшує кількість спалюваних калорій.

"Об'єднання ваших вправ у схеми може дати цікавий ефект", — пояснює Масі. "При правильній організації кругове тренування може також підтримувати підвищену частоту серцевих скорочень протягом усього тренування, створюючи більшу потребу в калоріях, ніж стандартне тренування з перервами на відпочинок".

Кава

Фото: Freepik

Кава містить кофеїну, який, як показують деякі дослідження, може прискорити жировий обмін і збільшити спалювання калорій. Кофеїн також забезпечує тимчасовий приплив енергії, полегшуючи тренування і спалюючи більше калорій.

"Зрозумійте, що кофеїн не дає вам енергії, скоріше, він стимулює організм спалювати вже наявну енергію, що призводить до збільшення потреби в калоріях. Також у деяких випадках він злегка знижує апетит", — каже Масі.

Зелений чай

Зелений чай багатий антиоксидантами, званими катехінами, які, як показують дослідження, можуть допомогти прискорити метаболізм і спалювання жиру.

"Було доведено, що антиоксидантні сполуки в зеленому чаї посилюють термогенез — процес, за допомогою якого ваш організм спалює калорії для перетравлення їжі та вироблення тепла", — каже експерт.

Швидка ходьба

Фото: Freepik

Швидка ходьба — це ефективна вправа для серцево-судинної системи, яка є чудовим способом контролю ваги та складу маси тіла.

"Швидка ходьба, особливо в гору або під ухилом, збільшує витрату калорій та задіює більше груп м'язів, ніж повільна ходьба", — пояснює Масі.

Стрибки зі скакалкою

Стрибки на скакалці — це високоінтенсивна кардіо вправа, яка може спалити багато калорій за короткий проміжок часу, особливо якщо поєднувати її з дієтою з обмеженням калорій.

"Якщо ви не вмієте стрибати на скакалці або у вас її немає під рукою, ви можете імітувати рух за допомогою стрибків та отримати той самий ефект без обладнання та навичок", — каже Масі.

Танці

Згідно з систематичним оглядом 2024 року, регулярне відвідування танців — це дуже ефективний спосіб спалювати калорії, сприяючи зниженню ваги і поліпшенню композиції тіла. Крім того, це весело і заряджає енергією.

"Енергійні танцювальні стилі, як-от хіп-хоп, сальса чи зумба, не лише підвищують частоту серцевих скорочень, а й є цікавим способом швидко спалити калорії", — зазначає Масі. "Доведено, що музика та фізичні вправи позитивно впливають на ваш настрій, тож це чудовий спосіб розпочати день або провести обідню перерву".

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.