"Собрать немного средств": Антин Мухарский отреагировал на слухи о том, что выехал из Украины

Антин Мухарский заявил, что помогает ВСУ. Также артист сообщил, какую сумму алиментов оплатил своей бывшей жене.

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Шоумен и телеведущий, известный под псевдонимом Орест Лютый, Антин Мухарский отреагировал на слухи о том, что выехал из Украины за границу. Артист на своей странице в Facebook прокомментировал пост журналиста, военнослужащего ВСУ Виктора Трегубова.

16 мая в Х (ранее Твиттер) Трегубов сообщил, что Мухарский покинул Украину и пересек границу, как отец четырех несовершеннолетних детей.

Шоумен отреагировал на публикацию журналиста и заявил, что выехал за границу, чтобы приобрести дроны для защитников Украины, воюющих на харьковском направлении. Он также назвал суммы денег, которые перечислил ВСУ.

"Как много эпитетов от Виктора Трегубова, одного из основателей Демсокиры для скромного работника альтернативной 95-му кварталу культуры: 56-летнего многодетного отца, не желающего падать в ножки минкульта, чтобы выпросить разрешение выехать за границу, чтобы собрать немного средств на дроны или сбросы, в которых нуждаются ВСУ на харьковском направлении… и вернуться домой. PS 8.000.000 перечислил ВСУ", — написал Мухарский.

Артист также сообщил, что своей бывшей жене, телеведущей, известной своей антиукраинской позицией, Снежане Егоровой после развода оставил квартиру, два автомобиля и уплатил большую сумму алиментов.

В браке с Егоровой у Мухарского трое детей: сын Андрей 2006 года рождения, 14-летняя дочь Арина и 12-летний сын Иван. Кроме этого, от первого брака у актера две дочери: 33-летняя София и 18-летняя Иванна. В настоящее время шоумен женат на искусствоведе Елизавете Бельской.

Ранее Антин Мухарский признался, что с начала полномасштабного российского вторжения ушел в территориальную оборону, но так и не решился уйти на фронт. Он признался, он понял, что на войне очень страшно, поэтому он занялся волонтерским делом.

Напомним, 16 марта 2022 года бывшая жена Мухарского Снежана Егорова заявила о взломе Telegram-канала и опровергла извинения перед украинцами.