"Зібрати трохи коштів": Антін Мухарський відреагував на чутки про те, що виїхав з України

Антін Мухарський заявив, що допомагає ЗСУ. Також артист повідомив, яку суму аліментів сплатив своїй колишній дружині.

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Шоумен і телеведучий, відомий під псевдонімом Орест Лютий, Антін Мухарський відреагував на чутки про те, що виїхав з України за кордон. Артист на своїй сторінці у Facebook прокоментував пост журналіста, військовослужбовця ЗСУ Віктора Трегубова.

16 травня в Х (раніше Твіттер) Трегубов повідомив, що Мухарський покинув Україну і перетнув кордон, як батько чотирьох неповнолітніх дітей.

Шоумен відреагував на публікацію журналіста і заявив, що виїхав за кордон, щоб придбати дрони для захисників України, які воюють на харківському напрямку. Він також назвав суми грошей, які перерахував ЗСУ.

"Як багато епітетів від Віктора Трегубова, одного із засновників Демсокири, для скромного працівника альтернативної 95-му кварталу культури: 56-річного багатодітного батька, який не бажає падати в ніжки Мінкульту, щоб випросити дозвіл виїхати за кордон, щоб зібрати трохи коштів на дрони чи скиди, яких потребують ЗСУ на харківському напрямку... і повернутися додому. PS 8.000.000 перерахував ЗСУ", — написав Мухарський.

Артист також повідомив, що своїй колишній дружині, телеведучій, відомій своєю антиукраїнською позицією, Сніжані Єгоровій після розлучення залишив квартиру, два автомобілі та сплатив велику суму аліментів.

У шлюбі з Єгоровою у Мухарського троє дітей: син Андрій 2006 року народження, 14-річна донька Аріна та 12-річний син Іван. Крім цього, від першого шлюбу в актора дві доньки: 33-річна Софія та 18-річна Іванна. Нині шоумен одружений з мистецтвознавицею Єлизаветою Бєльською.

Раніше Антін Мухарський зізнався, що з початку повномасштабного російського вторгнення пішов у територіальну оборону, але так і не наважився піти на фронт. Він зізнався, він зрозумів, що на війні дуже страшно, тому він зайнявся волонтерською справою.

Нагадаємо, 16 березня 2022 року колишня дружина Мухарського Сніжана Єгорова заявила про злам Telegram-каналу і спростувала вибачення перед українцями.