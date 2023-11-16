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Стиль життя

Антін Мухарский розповів, чому не йде воювати та чому не спілкується із своїми дітьми

Антін Мухарський, дружина
Фото: Facebook Антін Мухарський | Антін Мухарський

Шоумен написав пост, в якому повідомив, що йому виповнилось 55 років, і він вирішив підбити підсумки свого життя.

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Антін Мухарський зізнався, що з початку повномасштабного російського вторгнення пішов у територіальну оборону, але так і не наважився піти на фронт. Про це та інше він написав у емоційному посту на Facebook.

Своє повідомлення Мухарський почав з історичних відсилань, повідомивши, що народився "на піку сексуальної революції, в рік Празької весни та повстання студентів у Парижі".

"Чехи бунтували проти совєтів, студенти-ліваки — проти капіталістів-консерваторів. Вікна лікарні ім. Калініна (де я народився) дивилися в бік київського зоопарку на зимові вольєри з мавпами. Я й досі не знаю, чи я вумний, чи красивий?", — пошуткував шоумен, зазначивши, що самоіронія – його улюблена інтелектуальна чеснота.

Мухарський зізнався, що на початку війни із Росією пішов у Васильківську тер оборону та ледь не вбив СБУшника, який "разом з побратимами їхав брати російську ДРГ. Це називається "френдлі фаєр".

За словами Мухарського, він зрозумів, що на війні дуже страшно, тому він зайнявся волонтерською справою.

Антін Мухарський, дружина Fullscreen
Антін Мухарський із третьою дружиною
Фото: Facebook Антін Мухарський

"Чого тільки не зробиш, щоб в окоп не лізти. Разом з дружиною зібрали на потреби ЗСУ понад 7 мільйонів гривень. Воювати — сцю. Через те дуже морально потерпаю", — за його словами, знайти в собі сили та піти на справжній фронт здатні тільки справжні герої.

Далі шоумен зізнався, що вірить в бога та відчуває Христа своїм "братом, другом, соратником, колегою. Але точно не рабом".

Він зазначив, що не спілкується із дітьми, яких в нього п'ятеро. "Діти зі мною не спілкуються. Їх у мене п’ятеро! Для одних тато — фашист-бандерівець. Для інших — х*** знає шо… Люди кажуть, що я токсичний", — написав шоумен. Антін Мухарський, син відомого українського режисера та актора Дмитра Мухарського, був одружений три рази.

Від першої дружини він має двох доньок: Софію (1991) та Іванну (2006).

З 2006 по 2015 рік був у шлюбі з акторкою та телеведучою Сніжаною Єгоровою, з якою розлучився у 2014 році. Сніжана та Антін мають трьох спільних дітей — доньку Аріну (2010) та двох синів, Андрія (2007) та Івана (2012).

Розлучення було скандальним, Сніжана звинувачувала чоловіка в тому, що він не платить аліменти, він відповідав, що вона забороняє йому бачитись із дітьми.

У 2017 році Мухарський одружився з мистецтвознавцем Єлизаветою Бєльською.