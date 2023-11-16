Антин Мухарский рассказал, почему не идет воевать и почему не общается со своими детьми

Шоумен написал пост, в котором сообщил, что ему исполнилось 55 лет, и он решил подвести итоги своей жизни.

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Антин Мухарский признался, что с начала полномасштабного российского вторжения ушел в территориальную оборону, но так и не решился уйти на фронт. Об этом и другом он написал в эмоциональном посте на Facebook.

Свое сообщение Мухарский начал с исторических отсылок, сообщив, что родился "на пике сексуальной революции, в год Пражской весны и восстания студентов в Париже".

"Чехи бунтовали против советов, студенты-леваки — против капиталистов-консерваторов. Окна больницы им. Калинина (где я родился) смотрели в сторону киевского зоопарка на зимние вольеры с обезьянами. Я до сих пор не знаю, я умный или красивый?", — пошутил шоумен, отметив, что самоирония — его любимая интеллектуальная добродетель.

Мухарский признался, что в начале войны с Россией пошел в Васильковскую тер оборону и едва не убил СБУшника, который "вместе с побратимами ехал брать российскую ДРГ. Это называется "френдли фаер".

По словам Мухарского, он понял, что на войне очень страшно, поэтому он занялся волонтерским делом.

Антин Мухарский с третьей женой Фото: Facebook Антін Мухарський

"Чего только не сделаешь, чтобы в окоп не лезть. Вместе с женой собрали на нужды ВСУ более 7 миллионов гривен. Воевать — сцу. Поэтому очень морально страдаю", — по его словам, найти в себе силы и пойти на настоящий фронт способны только настоящие герои.

Далее шоумен признался, что верит в бога и чувствует Христа своим "братом, другом, соратником, коллегой. Но точно не рабом".

Он отметил, что не общается с детьми, которых у него пятеро. "Дети со мной не общаются. Их у меня пятеро! Для одних папа — фашист-бандеровец. Для других — х*** знает что… Люди говорят, что я токсичен", — написал шоумен. Антин Мухарский, сын известного украинского режиссера и актера Дмитрия Мухарского, был женат три раза.

От первой жены он имеет двух дочерей: Софию (1991) и Иванну (2006).

С 2006 по 2015 год был в браке с актрисой и телеведущей Снежаной Егоровой, с которой развелся в 2014 году. Снежана и Антин имеют троих общих детей — дочь Арину (2010) и двух сыновей, Андрея (2007) и Ивана (2012).

Развод был скандальным, Снежана обвиняла мужа в том, что он не платит алименты, он отвечал, что она запрещает ему видеться с детьми.

В 2017 году Мухарский женился на искусствоведе Елизавете Бельской.