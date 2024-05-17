Александр "Терен" рассказал, какую девушку будет искать на шоу "Холостяк" (видео)

Александр "Терен" потерял на войне обе нижние конечности. Военный отметил, что верит, что сможет найти "ту самую" девушку.

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28-летний военнослужащий Александр Будько с позывным "Терен", который имея 3-ю группу инвалидности пошел воевать на фронт, где потерял две нижние конечности, рассказал о своих намерениях найти вторую половинку на шоу "Холостяк". Планами на личную жизнь военный поделился у себя на странице в инстаграм.

Александр отметил, что действительно хочет встретить девушку, с которой будет чувствовать себя иначе. Однако он отметил, что проект все же будет не единственной частью его жизни.

"Как и все мы, у меня есть еще другие части, которые неотъемлемо связаны со мной (и сейчас я не о ногах, потому что, как вы видите, связь с ними потеряна). Моя социальная деятельность не может и не будет прекращаться. Наоборот, мой статус холостяка на этом пути станет мощным усилением всех направлений, которые я транслирую", — написал Александр Будько.

Военный отметил, что на своем примере, хочет показать другим, что не важно, какой статус ты имеешь. Он отметил, что сейчас, когда потери две конечности и получил 1 группу инвалидности, он сделал больше чем до того, как имел 3-ю группу и жил гражданской жизнью.

"Я хочу наглядно показать, что ветераны и люди с инвалидностью могут жить активную, наполненную во всех смыслах жизнь. Поэтому стоит их не сторониться, а видеть в нас надежных партнеров (и даже больше)", — добавил "Терен".

Александр также отметил, что восхищается украинскими девушками, которые всегда были наделены силой, а за последние годы их мощность, преданность, борьба за победу и сила любви вселяют в него большую веру.

"Терен" добавил, что верит в то, что найдет "Первую Леди ветеранской политики".

Под сообщением Александра немало украинцев выразили слова поддержки в его сторону: "Искренне надеюсь, что туда придут не только девушки, которые хотят похайпитись, а те, кто действительно готов завязать с вами жизнь", "Это единственный выпуск, который мне будет интересно смотреть. Наконец-то адекватный и интересный главный герой! Уже не дождусь первого выпуска", "Наконец-то достойный Холостяк на проект! Успехов вам!", "Желаю успехов, вы достойны лучшей девушки. Надеюсь СТБ изменит подход к проекту и там будут действительно искренние чувства, а не только хайп и полоскание грязного белья".

Однако нашлись и те, кто оставлял и негативные комментарии: "Не верю, что на проекте можно найти "того самого, своего человека". Это мое субъективное отношение. Но если удастся и такой найдется, буду только рада за вас. Отдельно хочу поблагодарить за Ваши социальные проекты, особенно "Отвал ног. All inclusive". Освещение недоступности городов и рекомендаций по направлению изменений очень важны. Спасибо", "Никогда не понимал как на войне можно потерять ноги? Это же не телефон или брилок", "Только бы набрали не самых эскортниц, очень надеюсь", "Будет остроумно если девушка тоже не вся придет", "Ты никому там будешь не нужен, девочки используют тебя!".

Напомним, ранее мы писали, Александр "Терен" стал новым героем шоу "Холостяк". Кроме этого, Фокус писал, что Александр "Терен" объяснил, что не так с мобилизацией в Украине.