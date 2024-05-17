Олександр "Терен" розповів, яку дівчину шукатиме на шоу "Холостяк" (відео)

Олександр "Терен" втратив на війні обидві нижні кінцівки. Військовий зазначив, що вірить, що зможе знайти "ту саму" дівчину.

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28-річний військовослужбовець Олександр Будько з позивним "Терен", який маючи 3-тю групу інвалідності пішов воювати на фронт, де втратив дві нижні кінцівки, розповів про свої наміри знайти другу половинку на шоу "Холостяк". Планами на особисте життя військовий поділився у себе на сторінці в інстаграм.

Олександр зазначив, що справді хоче зустріти дівчину, з якою почуватиметься інакше. Однак він зазначив, що проєкт все ж буде не єдиною частиною його життя.

"Як і всі ми, я маю ще інші частини, які невідʼємно повʼязані зі мною (і зараз я не про ноги, бо, як ви бачите, звʼязок з ними втрачено). Моя соціальна діяльність не може і не буде припинятися. Навпаки, мій статус холостяка на цьому шляху стане потужним підсиленням усіх напрямків, що я транслюю", — написав Олександр Будько.

Військовий наголосив, що на своєму прикладі, хоче показати іншим, що не важливо, який статус ти маєш. Він наголосив, що зараз, коли втрати дві кінцівки і отримав 1 групу інвалідності, він зробив більше ніж до того, як мав 3-тю групу і жив цивільним життям.

"Я хочу наочно показати, що ветерани та люди з інвалідністю можуть жити активне, наповнене в усіх сенсах життя. То ж варто їх не цуратися, а бачити в нас надійних партнерів (і навіть більше)", — додав "Терен".

Олександр також наголосив, що захоплюється українськими дівчатами, які завжди були наділені силою, а за останні роки їх потужність, відданість, боротьба за перемогу та сила любові вселяють у нього неабияку віру.

"Терен" додав, що вірить в те, що знайде "Першу Леді ветеранської політики".

Під дописом Олександра чимало українців висловили слова підтримки у його бік: "Щиро сподіваюсь, що туди прийдуть не тільки дівчата, які хочуть похайпитись, а ті, хто дійсно готовий завʼязати з вами життя", "Це єдиний випуск, який мені буде цікаво дивитись. Нарешті адекватний і цікавий головний герой! Вже не дочекаюсь першого випуску", "Нарешті достойний Холостяк на проєкт! Успіхів вам!", "Бажаю успіхів, ви гідні найкращої дівчини. Сподіваюсь СТБ змінить підхід до проєкт і там будуть дійсно щирі почуття, а не тільки хайп і полоскання брудної білизни".

Однак знайшлися і ті, хто залишав і негативні коментарі: "Не вірю, що на проєкті можна знайти "ту саму, свою людину". Це моє субʼєктивне ставлення. Але якщо вдасться і така знайдеться, буду тільки рада за вас. Окремо хочу подякувати за Ваші соціальні проєкти, особливо "Відвал ніг. All inclusive". Висвітлення недоступності міст і рекомендацій щодо напрямку змін дуже важливі. Дякую", "Ніколи не розумів як на війні можна загубити ноги ? Це ж не телефон чи брелок", "Тільки б набрали не самих ескортниць, дуже сподіваюсь", "Буде дотепно якщо дівчина теж не вся прийде", "Ти нікому там будеш не потрібний, дівчатка використовують тебе!".

Нагадаємо, раніше ми писали, Олександр "Терен" став новим героєм шоу "Холостяк". Крім цього, Фокус писав, що Олександр "Терен" пояснив, що не так з мобілізацією в Україні.