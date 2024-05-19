Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с Дженнифер Лопес (фото)

Пара живет отдельно, несмотря на то, что приобрела совместный особняк за 60 млн долларов. Официально Джей Ло и Бен Аффлек не комментируют домыслы в сети.

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51-летний американский актер Бен Аффлек подогрел слухи о разводе с 54-летней певицей Дженнифер Лопес. Об этом пишет TMZ.

Бен не носит обручальное кольцо спустя два года после свадьбы со своей избранницей. Накануне его заметили за рулем авто, когда он сдвинул солнцезащитный козырек, подъехав к школе, где учатся его дети от Дженнифер Гарнер.

На фоне слухов о серьезных проблемах в браке с Джей Ло актер был без обручального кольца.

Бен Аффлек не носит обручальное кольцо

Кроме этого случая, Аффлека также заметили на прогулке соло без обручального кольца.

Бен Аффлек не носит обручальное кольцо

Почему таблоиды считают, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес разводятся

По данным TMZ, актер живет отдельно от певицы уже несколько недель. Бен переехал из особняка в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов, который супруги приобрели в 2023 году, в арендованный дом в Брентвуде.

Долгое время Лопес и Аффлек не выходили вместе в свет. Лишь недавно пару впервые заметили во время весенней прогулки.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Также Джей Ло накануне поставила "лайк" посту в Instagram, в котором описывались качества партнера, которые могут привести к нездоровым отношениям.

"На стене написано — все кончено. Они собираются расстаться — и на этот раз Бен не виноват!" — говорил источник издания InTouch.

Пока оскароносный актер и певица не комментировали домыслы в сети. Они поженились в 2022 году после возобновления романа в 2021, ведь в начале 2000-х пара уже строила отношения и планировала пожениться, однако разорвала помолвку за несколько дней до свадьбы.

За почти 20 лет "перерыва" Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер, которая родила ему троих детей — Вайолет, Серафину и Самюэля. Тем временем Джей Ло, будучи в браке с певцом Марком Энтони, стала мамой двух наследников — Макса и Эммы.

Напомним, Джей Ло раскрыла секрет своей стройной фигуры.

Также Фокус писал о появлении Дженнифер Лопес на Met Gala 2024 без Бена Аффлека.