Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з Дженніфер Лопес (фото)

Пара живе окремо, попри те, що придбала спільний маєток за 60 млн доларів. Офіційно Джей Ло і Бен Аффлек не коментують домислів у мережі.

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51-річний американський актор Бен Аффлек підігрів чутки про розлучення з 54-річною співачкою Дженніфер Лопес. Про це пише TMZ.

Бен не носить обручки через два роки після весілля зі своєю обраницею. Напередодні його помітили за кермом авто, коли він посунув сонцезахисний козирок, підʼїхавши до школи, де навчаються його діти від Дженніфер Гарнер.

На фоні чуток про серйозні проблеми у шлюбі з Джей Ло актор був без обручки.

Бен Аффлек не носить обручки

Окрім цього випадку, Аффлека також помітили на прогулянці соло без обручки.

Бен Аффлек не носить обручки

Чому таблоїди вважають, що Бен Аффлек та Дженніфер Лопес розлучаються

За даними TMZ, актор живе окремо від співачки вже кілька тижнів. Бен переїхав з особняка в Беверлі-Гіллз за 60 мільйонів доларів, який подружжя придбало 2023 року, в орендований будинок у Брентвуді.

Тривалий час Лопес та Аффлек не виходили разом у світ. Лише нещодавно пару вперше помітили під час весняної прогулянки.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек

Також Джей Ло напередодні поставила "лайк" допису в Instagram, у якому описувалися якості партнера, які можуть призвести до нездорових стосунків.

"На стіні написано — усе скінчено. Вони збираються розлучитися — і цього разу Бен не винен!" — говорило джерело видання InTouch.

Наразі оскароносний актор та співачка не коментували домислів у мережі. Вони одружилися у 2022 році після відновлення роману у 2021, адже на початку 2000-х пара вже будувала стосунки та планувала одружитися, проте розірвала заручини за кілька днів до весілля.

За майже 20 років "перерви" Аффлек був одружений з акторкою Дженніфер Гарнер, яка народила йому трьох дітей — Вайолет, Серафіну та Самюеля. Тим часом Джей Ло, будучи у шлюбі зі співаком Марком Ентоні, стала мамою двох спадкоємців — Макса та Емми.

Нагадаємо, Джей Ло розкрила секрет своєї стрункої фігури.

Також Фокус писав про появу Дженніфер Лопес на Met Gala 2024 без Бена Аффлека.