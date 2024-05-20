Канны 2024: Сиенна Миллер впервые вывела на красную дорожку старшую дочь (фото)

Это первый выход Марлоу в свет. Ранее ее мать тщательно прятала ребенка от внимания вездесущих папарацци.

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42-летняя британо-американская актриса и фотомодель Сиенна Миллер, которая обычно держит подальше от посторонних глаз членов своей семьи, нарушила правило и появилась на красной дорожке в Каннах с 11-летней дочерью Марлоу и 27-летним бойфрендом, актером и моделью Оли Грином. Они посетили премьеру фильма "Горизонт: Американская сага", сообщает Mail.Online.

Актриса продемонстрировала стильный образ, выбрав полупрозрачное лавандовое платье-накидку с оборками от Chloe. Материал драпированного наряда позволял рассмотреть невероятную фигуру Сиенны в комбинезоне под ним.

Нотку блеска ансамблю добавило бриллиантовое ожерелье, а завершили его серебристые босоножки на каблуке.

Марлоу выглядела точной копией своей матери в нежно-розовом платье с большим бантом и черных босоножках.

Что касается Оли, то он выбрал черный костюм, белую рубашку и темно-синий галстук. Глаза он спрятал за солнцезащитными очками.

Сиенна Миллер с дочерью и бойфрендом Фото: Getty

Это первое появление Марлоу на красной дорожке. Сиенна долго скрывала своего старшего ребенка от СМИ, и только в июле 2020 года в развороте для Vogue показала ее лицо.

Отец Марлоу – бывший партнер Сиенны, актер Том Старридж. Они были в отношениях с 2011 по 2015 год.

В январе этого года Миллер второй раз стала матерью, родив вторую дочь. Она стала для Оли Грина, который встречается с актрисой с февраля2022 года, первым ребенком.

Вскоре на красной дорожке к Сиенне присоединились ее коллеги по фильму, в том числе соавтор сценария, режиссер, продюсер и главная звезда фильма 69-летний Кевин Костнер. Он выглядел стильно в черном костюме-тройке, включая жилет и соответствующий галстук-бабочку.

Как и Сиенна, он превратил премьеру в семейное дело, взяв с собой свою дочь, младшую 13-летнюю Грейс.

Актеры фильма "Горизонт: Американская сага"

Лауреат "Оскара" является отцом семерых детей: Энни, Лили и Джо от его бывшей жены Синди Сильвы, сына Лиама от бывшей подруги Бриджит Руни и Кейдена, Хейса и Грейс от его второй бывшей жены Кристин Баумгартнер.

Ранее Фокус писал, что Сиенна Миллер сверкнула фигурой в бикини через три месяца после родов.