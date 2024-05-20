Канни 2024: Сієнна Міллер уперше вивела на червону доріжку старшу доньку (фото)

Це перший вихід Марлоу у світ. Раніше її мати ретельно ховала дитину від уваги всюдисущих папараці.

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42-річна британо-американська акторка і фотомодель Сієнна Міллер, яка зазвичай тримає подалі від сторонніх очей членів своєї сім'ї, порушила правило і з'явилася на червоній доріжці в Каннах з 11-річною донькою Марлоу і 27-річним бойфрендом, актором і моделлю Олі Гріном. Вони відвідали прем'єру фільму "Горизонт: Американська сага", повідомляє Mail.Online.

Акторка продемонструвала стильний образ, обравши напівпрозору лавандову сукню-накидку з оборками від Chloe. Матеріал драпірованого вбрання давав змогу роздивитися неймовірну фігуру Сієнни в комбінезоні під ним.

Нотку блиску ансамблю додало діамантове намисто, а завершили його сріблясті босоніжки на підборах.

Марлоу мала вигляд точної копії своєї матері в ніжно-рожевій сукні з великим бантом і чорних босоніжках.

Що стосується Олі, то він вибрав чорний костюм, білу сорочку і темно-синю краватку. Очі він сховав за сонцезахисними окулярами.

Сієнна Міллер із донькою та бойфрендом Фото: Getty

Це перша поява Марлоу на червоній доріжці. Сієнна довго приховувала свою старшу дитину від ЗМІ, і тільки в липні 2020 року в розвороті для Vogue показала її обличчя.

Батько Марлоу — колишній партнер Сієнни, актор Том Старрідж. Вони були у стосунках з 2011 по 2015 рік.

У січні цього року Міллер вдруге стала матір'ю, народивши другу доньку. Вона стала для Олі Гріна, який зустрічається з акторкою з лютого 2022 року, першою дитиною.

Незабаром на червоній доріжці до Сієни приєдналися її колеги по фільму, зокрема співавтор сценарію, режисер, продюсер і головна зірка фільму 69-річний Кевін Костнер. Він мав стильний вигляд у чорному костюмі-трійці, включно з жилетом і відповідною краваткою-метеликом.

Як і Сієнна, він перетворив прем'єру на сімейну справу, взявши із собою свою дочку, молодшу 13-річну Грейс.

Актори фільму "Горизонт: Американська сага"

Лауреат "Оскара" є батьком сімох дітей: Енні, Лілі та Джо від його колишньої дружини Сінді Сільви, сина Ліама від колишньої подруги Бріджит Руні та Кейдена, Гейса і Грейс від його другої колишньої дружини Крістін Баумгартнер.

Раніше Фокус писав, що Сієнна Міллер блиснула фігурою в бікіні через три місяці після пологів.