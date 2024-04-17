Сієнна Міллер блиснула фігурою в бікіні через три місяці після пологів

У Коста-Ріці акторка насолоджувалася пляжним відпочинком. У відпустку вона вирушила зі своїм бойфрендом Олі Гріном.

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42-річна британо-американська акторка і фотомодель Сієнна Міллер через три місяці після народження другої дитини вирушила до Коста-Ріки, де її помітили папараці, коли вона в чорному бікіні насолоджувалася серфінгом, пише Daily Mail.

До Центральної Америки знаменитість вирушила зі своїм 27-річний бойфрендом Олі Гріном, якому народила доньку.

Сієнна з розпущеними світлими локонами і в маленькому чорному купальнику насолоджувалася відпочинком з друзями і каталася на борді. Її фігура зовсім не видавала того, що Міллер тільки нещодавно вдруге стала мамою.

Сієнна Міллер на пляжі в Коста-Ріці

Дочка Сієнни та Олі з'явилася на світ у січні цього року, через два роки після початку стосунків пари. Ім'я малятка батьки досі тримають у таємниці.

Про вагітність акторки стало відомо під час пляжного відпочинку в серпні, коли вона з'явилася на березі з кругленьким животом. За кілька тижнів до пологів Сієнна знялася для Vogue, уперше розповівши про свою вагітність і зізнавшись, що у неї буде дівчинка.

На знімках вона позувала зі старшою, 10-річною, донькою Марлоу та Олі.

Зірка відверто сказала, що вагітність не була запланованою, проте до неї вона виявилася більш психологічно підготовленою, аніж із першою донькою. Щоправда, не обійшлося і без комплексів, оскільки акторка вважала, що вона застара вже для материнства.

Сієнна продовжила боротьбу зі стигматизацією вагітності в літньому віці, борючись із власними упередженнями з цього приводу.

"Я думаю, що людям подобається спосіб життя, який існує вже багато років, який є дуже жінконенависницьким і патріархальним. Наприклад, я є старшою жінкою в партнерстві з молодою людиною або вагітна старше 40 років, і це безвідповідальна і бідна дитина, і це такі подвійні стандарти", — заявляла вона.

Акторка не соромилася демонструвати живіт на публіці Фото: Getty Images

За словами моделі, Марлоу, батьком якої є актор Том Старрідж, давно мріяла про брата або сестру, і Сієнна рада, що ця мрія доньки здійснилася.

Раніше акторка зізналася, що заморозила яйцеклітини після того, як їй виповнилося 40 років, бо боялася перспективи більше не мати дітей:

"Біологія неймовірно жорстока щодо жінок у те десятиліття — це заголовок, принаймні, так було для мене. Потім мені виповнилося 40, і я заморозила кілька яйцеклітин. Оскільки я була справді зосереджена на необхідності завести ще одну дитину, я просто подумала: якщо це станеться, то це станеться. Така екзистенційна загроза розсіялася".

Раніше Фокус писав, що Сієнна Міллер після народження дитини з'явилася на показі Сhloe в Парижі.