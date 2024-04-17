Сиенна Миллер сверкнула фигурой в бикини через три месяца после родов

В Коста-Рике актриса наслаждалась пляжным отдыхом. В отпуск она отправилась со своим бойфрендом Оли Грином.

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42-летняя британо-американская актриса и фотомодель Сиенна Миллер через три месяца после рождения второго ребенка отправилась в Коста-Рику, где ее заметили папарацци, когда она в черном бикини наслаждалась серфингом, пишет Daily Mail.

В Центральную Америку знаменитость отправилась со своим 27-летний бойфрендом Оли Грином, которому родила дочь.

Сиенна с распущенными светлыми локонами и в маленьком черном купальнике наслаждалась отдыхом с друзьями и каталась на борде. Ее фигура соверщенно не выдавала того, что Миллер только недавно второй раз стала мамой.

Сиенна Миллер на пляже в Коста-Рике

Дочь Сиенны и Оли появилась на свет в январе этого года, через два года после начала отношений пары. Имя малышки родители до сих пор держат в тайне.

О беременности актрисы стало известно во время пляжного отдыха в августе, когда она показалась на берегу с округлившимся животом. За несколько недель до родов Сиенна снялась для Vogue, впервые рассказав о своей беременности и признавшись, что у нее будет девочка.

На снимках она позировала со старшей, 10-летней, дочерью Марлоу и Оли.

Звезда откровенно сказала, что беременность не была запланированной, однако к ней она оказалась более психологически подготовленной, чем с первой дочерью. Правда, не обошлось и без комплексов, поскольку актриса считала, что она старовата уже для материнства.

Сиенна продолжила борьбу со стигматизацией беременности в пожилом возрасте, борясь со своими собственными предубеждениями по этому поводу.

"Я думаю, что людям нравится образ жизни, существующий уже много лет, который является очень женоненавистническим и патриархальным. Например, я являюсь старшей женщиной в партнерстве с молодым человеком или беременна старше 40 лет, и это безответственный и бедный ребенок, и это такие двойные стандарты", – заявляла она.

Актриса не стеснялась демонстрировать живот на публике Фото: Getty Images

По словам модели, Марлоу, отцом которой является актер Том Старридж, давно мечтала о брате или сестре, и Сиенна рада, что эта мечта дочери исполнилась.

Ранее актриса призналась, что заморозила яйцеклетки после того, как ей исполнилось 40 лет, потому что боялась перспективы больше не иметь детей:

"Биология невероятно жестока по отношению к женщинам в то десятилетие – это заголовок, по крайней мере, так было для меня. Потом мне исполнилось 40, и я заморозила несколько яйцеклеток. Поскольку я была действительно сосредоточена на необходимости завести еще одного ребенка, я просто подумала: если это произойдет, то это произойдет. Такая экзистенциальная угроза рассеялась".

Ранее Фокус писал, что Сиенна Миллер после рождения ребенка появилась на показе Chloе в Париже.