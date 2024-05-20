Жена Райана Гослинга "гордится" поцелуем актера с другой женщиной (фото)

В новом фильме Дэвида Литча Райан Гослинг и Эмили Блант сыграли влюбленную пару. Картина побила некоторые рекорды.

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50-летняя американская актриса Ева Мендес похвалила новый фильм своего мужа Райана Гослинга, 43, "Каскадер". Свою реакцию супруга актера оставила в Instagram.

Мендес поделилась постером картины Дэвида Литча, на котором изображено, как ее возлюбленный целует свою коллегу по фильму Эмили Блант.

"Вы знали? "Каскадер" — первый фильм не о супергероях, который открыл кассовые сборы летом за 17 лет!" — отметила жена Гослинга.

"И, возможно, он не побил кассовые сборы, но он побил очень много других рекордов", — добавила Ева, имея в виду дебют фильма за 130 млн долларов.

Новый фильм Райана Гослинга

"Этим я чрезвычайно горжусь. Доказательство есть в моей заметке: я обычно не публикую фото, на которых мой муж целует девушку, но Эмили Блант в этом просто великолепна", — добавила Ева.

Она также опубликовала ряд твитов о "Каскадере", который за первые три недели заработал 62,9 млн долларов в стране и 127,5 млн долларов во всем мире.

Отметим, что у Райана Гослинга и Евы Мендес есть две дочери: 9-летняя Эсмеральда и 8-летняя Амада. Пара вместе с 2011 года, однако очень тщательно держит личную жизнь подальше от внимания публики. Ева и Райан практически не выходят вместе в свет. Актриса отошла от карьеры, посвятив себя семье.

Райан Гослинг и Ева Мендес Фото: Getty Images

А в конце 2022 года стало известно, что влюбленные после многих лет отношений заключили брак.

Также Фокус писал об отношении Евы Мендес к материнству после 40 лет.