Дружина Раяна Гослінга "пишається" поцілунком актора з іншою жінкою (фото)

У новому фільмі Девіда Літча Раян Гослінг та Емілі Блант зіграли закохану пару. Картина побила деякі рекорди.

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50-річна американська акторка Єва Мендес похвалила новий фільм свого чоловіка Раяна Гослінга, 43, "Каскадер". Свою реакцію дружина актора залишила в Instagram.

Мендес поділилася постером картини Девіда Літча, на якому зображено, як коханий цілує свою колегу по фільму Емілі Блант.

"Ви знали? "Каскадер" — перший фільм не про супергероїв, який відкрив касові збори влітку за 17 років!" — зазначила дружина Гослінга.

"І, можливо, він не побив касові збори, але він побив дуже багато інших рекордів", — додала Єва, маючи на увазі дебют фільму за 130 млн доларів США.

Новий фільм Раяна Гослінга

"Цим я надзвичайно пишаюся. Доказ є в моєму дописі: я зазвичай не публікую фото, на яких мій чоловік цілує дівчину, але Емілі Блант у цьому просто чудова", — додала Єва.

Вона також опублікувала низку твітів про "Каскадера", який за перші три тижні заробив 62,9 млн доларів у країні та 127,5 млн доларів у всьому світі.

Зазначимо, що в Раяна Гослінга та Єви Мендес є дві дочки: 9-річна Есмеральда та 8-річна Амада. Пара разом з 2011 року, проте дуже ретельно тримає особисте життя подалі від уваги публіки. Єва та Раян практично не виходять разом у світ. Акторка відійшла від карʼєри, присвятивши себе родині.

Раян Гослінг та Єва Мендес Фото: Getty Images

А наприкінці 2022 року стало відомо, що закохані після багатьох років стосунків уклали шлюб.

Також Фокус писав про ставлення Єви Мендес до материнства після 40 років.