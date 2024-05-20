"Он очень известен": Ирина Билык откровенно рассказала о влюбленности в тайного мужчину (видео)

Сердце артистки пока не свободно. Ирина Билык призналась, что ей нравится один мужчина, но его имя она не назвала.

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Украинская певица Ирина Билык откровенно поделилась о личной жизни. Сейчас есть мужчина, который ей очень нравится, но в отношениях с ним она не состоит. Артистка представила новый клип "Кохаю" и рассказала в эфире "Министерства Премьер" на канале М1 о съемках в США и влюбленности в тайного мужчину.

По ее словам, ее сердце никогда не бывает свободным и сейчас есть мужчина, который ей изрядно нравится. Певица не может назвать его имя и где он работает. Артистка не хочет, чтобы люди догадались, из какой он сферы, поэтому держит эту информацию в секрете. Однако Ирина сообщила, что мужчина, которому она симпатизирует, известный человек в Украине.

"Сердце мое никогда не бывает свободно. Мне нравится один человек, но его имя я не могу вам назвать. Он очень известен. Если я скажу, из какой он сферы, вы сразу догадаетесь. Поэтому я очень этого не хочу", — поделилась звезда.

Билык отметила, что пока не имеет никаких отношений с этим мужчиной, они даже не общаются. Артистка в ожидании того, что мужчина поймет ее чувства и сделает первый шаг. "Мы не общаемся, он мне просто нравится, но я, как женщина, жду, что он почувствует, что мне нравится, и когда-то позвонит", — добавила Билык.

Ранее Ирина Билык показала редкий снимок с сыном Табризом. Рождественский кадр с наследником артистка опубликовала в Instagram.