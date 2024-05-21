Канны 2024: Деми Мур выгулялана кинофестивале любимую собаку (фото, видео)

Собаку Деми Мур подарила одна из ее дочерей в начале 2022 года, и с тех пор Деми и Плов неразлучны.

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Если кто и может похвастаться жизнью, как у звезд первой величины, с крутыми вечеринками, отдыхом на лучших курортах, полетами на частных самолетах и приближенностью к мировым знаменитостям, так это любимая собака 61-летней американской актрисы Деми Мур, чихуахуа Плов. Он объездил со своей хозяйкой немало стран, а сейчас они вместе зажигают в Каннах на знаменитом кинофестивале, о чем знаменитость рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав милые фото и видео.

"Если кто забыл — это мир Плова и мы в нем просто живем.

В Канны 2024 Деми Мур приехала с премьерой. Животное позировало вместе с ней на фотоколле для нового фильма актрисы "Вещество", истории о пожилой актрисе, которая пробует лечение, обещающее молодость, после того, как ее уволили с работы. Появляется ее молодая личность, которую играет Маргарет Куэлли, и они сосуществуют, проводя одну неделю в одном теле, а другую неделю – в другом.

Тизер фильма "Вещество"

Собака также была с Мур на красной дорожке 20 мая на премьере фильма, получившего восторженные отзывы и 13-минутные овации.

Плов – подарок Мур от одной из ее дочерей, который стал членом семьи актрисы в начале 2022 года и составил компанию еще восьми собаками звезды разных пород и размеров. С тех пор он посетил Неделю моды в Милане, видел, как Рафаэль Надаль побил свой собственный рекорд на Открытом чемпионате Франции, и был гостем на The Late Show со Стивеном Кольбером.

Ранее Фокус писал, что единственной внучке Брюса Уиллиса и Деми Мур исполнился год.