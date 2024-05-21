Канни 2024: Демі Мур вигуляла на кінофестивалі улюбленого собаку (фото, відео)

Собаку Демі Мур подарувала одна з її дочок на початку 2022 року, і відтоді Демі та Плов нерозлучні.

Related video

Якщо хто й може похвалитися життям, як у зірок першої величини, з крутими вечірками, відпочинком на найкращих курортах, польотами на приватних літаках і наближеністю до світових знаменитостей, то це улюблений собака 61-річної американської актриси Демі Мур, чихуахуа Плов. Він об'їздив зі своєю господинею чимало країн, а зараз вони разом запалюють у Каннахна знаменитому кінофестивалі, про що знаменитість розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши милі фото та відео.

"Якщо хто забув — це світ Плова і ми в ньому просто живемо.

У Канни 2024 Демі Мур приїхала з прем'єрою. Тварина позувала разом з нею на фотоколі для нового фільму актриси "Речовина", історії про літню актрису, яка пробує лікування, що обіцяє молодість, після того, як її звільнили з роботи. З'являється її молода особистість, яку грає Маргарет Куеллі, і вони співіснують, проводячи один тиждень в одному тілі, а інший тиждень — в іншому.

Тизер фільму "Речовина"

Собака також був з Мур на червоній доріжці 20 травня на прем'єрі фільму, який отримав схвальні відгуки і 13-хвилинні овації.

Плов — подарунок Мур від однієї з її доньок, який став членом сім'ї акторки на початку 2022 року і склав компанію ще восьми собакам зірки різних порід і розмірів. Відтоді він відвідав Тиждень моди в Мілані, бачив, як Рафаель Надаль побив свій власний рекорд на Відкритому чемпіонаті Франції, і був гостем на The Late Show зі Стівеном Кольбером.

Раніше Фокус писав, що єдиній внучці Брюса Вілліса і Демі Мур виповнився рік.