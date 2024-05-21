Джада Смит надела на концерт старое платье Alaia, которое носила 20 лет назад (фото)

Джада Пинкетт-Смит для звездного вечера выбрала наряд известного бренда. Впервые актриса надела платье в 2004 году.

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Американская актриса и режиссер Джада Пинкетт-Смит 18 мая ошеломила своим облегающим черным платьем на гала-вечере ЛГБТ-центра в Лос-Анджелесе. Оказалось, что ее головокружительное платье появилось уже два десятилетия назад, сообщает US Weekly.

52-летняя Смит для своего выхода выбрала сексуальное платье в пол от бренда Alaia. Оно было украшено серебряными ремешками-цепочками, вырезами на талии и развевающейся юбкой, дополненной смелым разрезом до бедра.

"Сестренке пришлось вытащить то платье от Alaia, которое она носила почти двадцать лет назад, для сегодняшнего мероприятия", — написала Пинкетт Смит в Instagram, опубликовав снимок в винтажном образе. Впервые Джада надела это платье в 2004 году на 8-й ежегодной церемонии вручения наград Голливудского кинофестиваля.

Актриса дополнила свой образ эффектными серебряными серьгами и массивными браслетами, которые идеально подчеркнули ее короткую стрижку и ледяной цвет волос. Звезда выглядела сияющей благодаря хайлайтеру на носу и щеках. Она подчеркнула глаза тенями и черной подводкой, а на губы нанесла светло-розовый блеск.

Во время церемонии Пинкетт Смит вручила британской певице и актрисе Синтии Эриво премию Рэнда Шрейдера, отметив ее достижения в сфере развлечений и активной деятельности в защиту ЛГБТ-сообщества.

Напомним, 18 октября прошлого года дети отреагировали на новости о расставании родителей — Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит. В своих мемуарах Джада Пинкетт-Смит призналась, что с 2016 года не состоит в романтических отношениях с мужем.