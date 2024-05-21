Джада Сміт одягла на концерт стару сукню Alaia, яку носила 20 років тому (фото)

Джада Пінкетт-Сміт для зіркового вечора обрала вбрання відомого бренду. Уперше акторка одягнула сукню 2004 року.

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Американська акторка і режисерка Джада Пінкетт-Сміт 18 травня приголомшила своєю відвертою чорною сукнею на гала-вечорі ЛГБТ-центру в Лос-Анджелесі. Виявилося, що її запаморочлива сукня з'явилася вже два десятиліття тому, повідомляє US Weekly.

52-річна Сміт для свого виходу обрала сексуальну сукню до підлоги від бренду Alaia. Вона була прикрашена срібними ремінцями-ланцюжками, вирізами на талії та спідницею, що майоріла, доповненою сміливим розрізом до стегна.

"Сестричці довелося витягнути ту сукню від Alaia, яку вона носила майже двадцять років тому, для сьогоднішнього заходу", — написала Пінкетт Сміт в Instagram, опублікувавши знімок у вінтажному образі. Уперше Джада одягла цю сукню 2004 року на 8-й щорічній церемонії вручення нагород Голлівудського кінофестивалю.

Акторка доповнила свій образ ефектними срібними сережками та масивними браслетами, які ідеально підкреслили її коротку стрижку та крижаний колір волосся. Зірка виглядала сяючою завдяки хайлайтеру на носі та щоках. Вона підкреслила очі тінями і чорною підводкою, а на губи нанесла світло-рожевий блиск.

Під час церемонії Пінкетт Сміт вручила британській співачці й акторці Синтії Еріво премію Ренда Шрейдера, відзначивши її досягнення у сфері розваг і активної діяльності на захист ЛГБТ-спільноти.

Нагадаємо, 18 жовтня минулого року діти відреагували на новини про розставання батьків — Вілла Сміта і Джади Пінкетт-Сміт. У своїх мемуарах Джада Пінкетт-Сміт зізналася, що з 2016 року не перебуває в романтичних стосунках із чоловіком.