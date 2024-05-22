Дом и место захоронения Элвиса Пресли пустят с молотка: что случилось

Внучка короля рок-н-ролла Райли Кио уже назвала сделку мошеннической и намерена оспаривать ее в суде.

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Исторический дом Элвиса Пресли Graceland и прилегающая земля на бульваре Элвиса Пресли будут проданы на аукционе за наличные в здании суда округа Шелби 23 мая, сообщает WREG-TV News.

Внучка Элвиса, 34-летняя актриса Райли Кио, нынешняя владелица Graceland, оспаривает продажу в судебном порядке, утверждая, что она является "мошеннической". По словам адвоката Кио, 20 мая был издан временный запретительный судебный приказ, а слушания по поводу запрета назначены на среду.

Согласно официальному уведомлению, мать Райли и единственный ребенок Элвиса, покойная Лиза Мария Пресли, предположительно подписала доверительный договор в 2018 году, чтобы получить кредит в размере $3,8 миллиона долларов, используя Graceland в качестве залога. Кредит был получен через компанию Naussany Investments and Private Lending из штата Миссури.

Теперь кредитор заявил, что Лиза Мария, которая скончалась в прошлом году, деньги не вернула.

Лиза Мария Пресли Фото: Getty Images

В свою очередь Райли в своем иске утверждает, что никакого кредита ее мать не оформляла, а документы, которыми руководствуется упомянутая выше компания, называет "поддельными", как и подписи матери на них.

Более того, девушка уверена, что Naussany Investments даже не является настоящей компанией.

Нотариус, указанный в документах, отрицает, что она нотариально заверяла подпись Лизы Мари или когда-либо встречалась с ней.

"Elvis Presley Enterprises может подтвердить, что эти претензии являются мошенническими. Продажа выкупа не осуществляется. Проще говоря, встречный иск подан, чтобы остановить мошенничество", – заявили представители Graceland и Elvis Presley Enterprises, которые на данный момент являются распорядителями наследия Пресли.

Элвис Пресли купил поместье Graceland в Мемфисе в 1957 году за $102 500, и оно стало не только первым собственным домом звезды, где он, правда, жил со своими родными, но и местом паломничества миллионов фанатов.

Элвис Пресли обожал свой дом и умер здесь, когда ему было всего 42 года Фото: visitgraceland/instagram

Именно в Graceland король рок-н-ролла записал множество знаковых хитов, включая "Blue Christmas" и "All Shook Up". Здесь он и умер 16 августа 1.

Экскурсия по Graceland

Лиза Мари унаследовала поместье после смерти своего отца в 1977 году. Позже в 1982 году оно было открыто для публики как музей. Когда Лиза Мари умерла в январе 2023 года, ее дочь стала наследницей поместья.

Расположенная в Мемфисе, штат Теннесси, собственность площадью 13,8 акра ежегодно привлекает сотни тысяч посетителей. Его в 1939 году построили Рут Браун Мур и ее муж доктор Томас Д. Мур, которые назвали его Graceland в честь тети Рут Грейс Туф, первоначальной владелицы земли.

На территории находится сам особняк, магазин товаров с мерчем, музей костюмов Элвиса, выставка его автомобилей и даже тракторов, а также два личных самолета звезды.

На территории поместья стоят два самолета Элвиса

Кроме того, тут есть и семейное кладбище, где похоронен Элвис, его родители Вернона Пресли и Глэдис Лав Смит, бывшая жена Лиза Мария и ее сын Бенджамин.

Ранее Фокус писал, что Элвис Пресли оживет с помощью искусственного интеллекта и выступит в шоу.