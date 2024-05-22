Будинок і місце поховання Елвіса Преслі пустять із молотка: що сталося

Внучка короля рок-н-ролу Райлі Кіо вже назвала угоду шахрайською і має намір оскаржувати її в суді.

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Історичний будинок Елвіса Преслі Graceland і прилеглу землю на бульварі Елвіса Преслі буде продано на аукціоні за готівку в будівлі суду округу Шелбі 23 травня, повідомляє WREG-TV News.

Внучка Елвіса, 34-річна актриса Райлі Кіо, нинішня власниця Graceland, оскаржує продаж у судовому порядку, стверджуючи, що він є "шахрайським". За словами адвоката Кіо, 20 травня було видано тимчасовий заборонний судовий наказ, а слухання з приводу заборони призначено на середу.

Згідно з офіційним повідомленням, мати Райлі і єдина дитина Елвіса, покійна Ліза Марія Преслі, імовірно, підписала довірчий договір у 2018 році, щоб отримати кредит у розмірі $3,8 мільйона доларів, використовуючи Graceland як заставу. Кредит було отримано через компанію Naussany Investments and Private Lending зі штату Міссурі.

Тепер кредитор заявив, що Ліза Марія, яка померла минулого року, гроші не повернула.

Ліза Марія Преслі Фото: Getty Images

Зі свого боку Райлі у своєму позові стверджує, що жодного кредиту її мати не оформляла, а документи, якими керується згадана вище компанія, називає "підробленими", як і підписи матері на них.

Ба більше, дівчина впевнена, що Naussany Investments навіть не є справжньою компанією.

Нотаріус, зазначений у документах, заперечує, що вона нотаріально завіряла підпис Лізи Марі або коли-небудь зустрічалася з нею.

"Elvis Presley Enterprises може підтвердити, що ці претензії є шахрайськими. Продаж викупу не здійснюється. Простіше кажучи, зустрічний позов подано, щоб зупинити шахрайство", — заявили представники Graceland і Elvis Presley Enterprises, які наразі є розпорядниками спадщини Преслі.

Елвіс Преслі купив маєток Graceland у Мемфісі 1957 року за $102 500, і він став не тільки першим власним будинком зірки, де він, щоправда, жив зі своїми рідними, а й місцем паломництва мільйонів фанатів.

Елвіс Преслі обожнював свій дім і помер тут, коли йому було лише 42 роки Фото: visitgraceland/instagram

Саме в Graceland король рок-н-ролу записав безліч знакових хітів, включно з "Blue Christmas" і "All Shook Up". Тут він і помер 16 серпня.

Екскурсія по Graceland

Ліза Марі успадкувала маєток після смерті свого батька 1977 року. Пізніше 1982 року його було відкрито для публіки як музей. Коли Ліза Марі померла в січні 2023 року, її дочка стала спадкоємицею маєтку.

Розташована в Мемфісі, штат Теннессі, власність площею 13,8 акра щорічно приваблює сотні тисяч відвідувачів. Його 1939 року побудували Рут Браун Мур і її чоловік доктор Томас Д. Мур, які назвали його Graceland на честь тітки Рут Грейс Туф, первісної власниці землі.

На території розташований сам особняк, магазин товарів з мерчем, музей костюмів Елвіса, виставка його автомобілів і навіть тракторів, а також два особистих літаки зірки.

На території маєтку стоять два літаки Елвіса

Крім того, тут є і сімейний цвинтар, де поховано Елвіса, його батьків Вернона Преслі і Гледіс Лав Сміт, колишню дружину Лізу Марію та її сина Бенджаміна.

Раніше Фокус писав, що Елвіс Преслі оживе за допомогою штучного інтелекту і виступить у шоу.