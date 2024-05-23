Владимир Дантес и Соломия Витвицкая посетили премьеру мультфильма "Гарфилд" в Киеве (фоторепортаж)
На украинские экраны выходит новая часть приключений рыжего кота Гарфилда.
В столице презентовали анимационные приключения о коте "Гарфилд в кино". Фокус побывал на премьере мультфильма, которая состоялась, 21 мая" в кинотеатре "Оскар" ТРЦ "Gulliver".
Первыми оценить мультфильм пришли звездные гости и актеры дубляжа, в числе которых: Актерами дубляжа анимационного приключения стали: певец Владимир Дантес, Михаил Кукуюк, Григорий Герман и Мурафа. Среди звездных гостей на премьере также можно было увидеть Соломию Витвицкую, Валентину Хамайко, Наталью Денисенко, Елену Светлицкую, Анну Саливанчук и многих других.
О чем мультфильм "Гарфилд в кино" 2024
Мультфильм о рыжем, харизматичном коте-толстяке Гарфилде любимце миллионов, снова возвращается на экраны. Ранее зрители видели ленивого кота, который считает себя хозяином всего дома, однако в этой части мультика зрители увидят другого Гарфилда. На этот раз рыжего толстяка ждут новые приключения. Он вместе со своим другом Оди, которые жили беззаботной жизнью, отправятся в путешествие в свободный мир уличных приключений. Все потому, что Гарфилд случайно встретил своего отца, который оказался обычным уличным котом. Встреча с ним подтолкнула толстяка на новые приключения.
Напомним, ранее мы писали, Даша Квиткова появилась на премьере фильма с Райаном Рейнольдсом .
Кроме этого, Фокус писал, звездные гости премьеры фильма "Соперники" с Зендаей.