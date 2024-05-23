"Поместье считается уникальным": суд вынес решение о продаже Грейсленда Элвиса Пресли (фото)

Король рок-н-ролла у мер в поместье Грейсленд. После его кончины право на наследство получила его дочь Лиза Мария Пресли.

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В США суд Теннесси 22 мая постановил, что культовый особняк Грейсленд будет принадлежать семье Элвиса Пресли и останется под контролем его внучки актрисы Райли Кио, сообщает Мirror.

Слушание в суде округа Шелби в Теннесси установило, что потеря права выкупа нанесет "непоправимый вред" внучке Элвиса, актрисе Райли Кио , которая унаследовала поместье после смерти своей матери, Лизы Марии Пресли, в январе 2023 года.

Компания Naussany Investments and Private Lending LLC заявила о своих правах на культовую собственность, утверждая, что Лиза Мари использовала Грейсленд в качестве залога по кредиту в размере 3,8 миллиона долларов, который она не смогла выплатить до своей кончины. Райли подала иск против компании, назвав действия компании "мошенническими".

Райли также утверждает, что ее мать никогда не занимала деньги у компании, поэтому "Naussany Investments and Private Lending LLC не является реальным юридическим лицом".

Судья ДжоДэй Дженкинс заявил, что аукцион по выкупу Грейсленда должен быть отложен до тех пор, пока суд не решит, кто на самом деле владеет культовым поместьем, подчеркнув: "Поместье считается уникальным в соответствии с законодательством штата Теннесси, и, поскольку оно уникально, потеря недвижимости будет считается непоправимым вредом".

Что известно о Грейсленде

Поместье Грейсленд, расположенное в Мемфисе, штат Теннесси, остается главной достопримечательностью для туристов как бывшая резиденция легенды рок-н-ролла.

Элвис Пресли Фото: instagram.com/visitgraceland

Элвис Пресли умер в Грейсленде 16 августа 1977 года. Его подруга Джинджер Олден нашла бездыханное тело певца на полу ы ванной комнате. Срочно была вызвана "скорая помощь", доставившая Пресли в реанимацию, хотя было очевидно, что все предпринятые усилия напрасны. Вскрытие показало, что причиной звезды стала остановка сердца, вызванная чрезмерной дозой различных медикаментов. Пресли был похоронен 18 августа 1977 года на местном кладбище. Несколько месяцев спустя его прах был перенесен в Грейсленд после попытки вскрытия могилы людьми, желавшими проверить, действительно ли "король рок-н-ролла" умер. Элвис, его родители и дочь Лиза Мари похоронены на территории Грейсленда.

Сейчас поместье одновременно является музеем, демонстрирующим жизнь Элвиса, где представлены его культовые наряды, старинные автомобили и даже его частный самолет, названный в честь его дочери.

Лиза Мария Пресли ежегодно получала от поместья доход равный семизначной сумме. После ее кончины за наследство разразилась ожесточенная юридическая тяжба между бывшей женой Элвиса Присциллой и его внучкой Райли Кио. В конечном итоге звезда "Дэйзи Джонс и шестерка" вышла победителем, закрепив за собой положение единственного попечителя активов своей покойной матери.

Напомним, 16 января Фокус писал о том, как фильм "Присцилла" об Элвисе Пресли раскрывает интимную жизнь певца. Нартина о короле рок-н-ролла раскрыла его с неожиданной стороны.