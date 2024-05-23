"Маєток вважається унікальним": суд ухвалив рішення щодо продажу Грейсленда Елвіса Преслі (фото)

Король рок-н-ролу у мер у маєтку Грейсленд. Після його смерті право на спадщину отримала його дочка Ліза Марія Преслі.

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У США суд Теннессі 22 травня ухвалив, що культовий особняк Грейсленд належатиме сім'ї Елвіса Преслі і залишиться під контролем його онуки акторки Райлі Кіо, повідомляє Мirror.

Слухання в суді округу Шелбі в Теннессі встановило, що втрата права викупу завдасть "непоправної шкоди" онучці Елвіса, акторці Райлі Кіо, яка успадкувала маєток після смерті своєї матері, Лізи Марії Преслі, у січні 2023 року.

Компанія Naussany Investments and Private Lending LLC заявила про свої права на культову власність, стверджуючи, що Ліза Марі використовувала Грейсленд як заставу за кредитом у розмірі 3,8 мільйона доларів, який вона не змогла виплатити до своєї смерті. Райлі подала позов проти компанії, назвавши дії компанії "шахрайськими".

Райлі також стверджує, що її мати ніколи не позичала гроші у компанії, тому "Naussany Investments and Private Lending LLC не є реальною юридичною особою".

Суддя ДжоДей Дженкінс заявив, що аукціон з викупу Грейсленда має бути відкладений доти, доки суд не вирішить, хто насправді володіє культовим маєтком, наголосивши: "Маєток вважається унікальним відповідно до законодавства штату Теннессі, і, оскільки він унікальний, втрата нерухомості буде вважатися непоправною шкодою".

Що відомо про Грейсленд

Маєток Грейсленд, розташований у Мемфісі, штат Теннессі, залишається головною визначною пам'яткою для туристів як колишня резиденція легенди рок-н-ролу.

Елвіс Преслі Фото: instagram.com/visitgraceland

Елвіс Преслі помер у Грейсленді 16 серпня 1977 року. Його подруга Джинджер Олден знайшла бездиханне тіло співака на підлозі ванної кімнати. Терміново викликали "швидку допомогу", яка доправила Преслі в реанімацію, хоча було очевидно, що всі вжиті зусилля марні. Розтин показав, що причиною зірки стала зупинка серця, викликана надмірною дозою різних медикаментів. Преслі був похований 18 серпня 1977 року на місцевому кладовищі. Кілька місяців по тому його прах перенесли в Грейсленд після спроби розтину могили людьми, які хотіли перевірити, чи дійсно "король рок-н-ролу" помер. Елвіс, його батьки і дочка Ліза Марі поховані на території Грейсленда.

Зараз маєток одночасно є музеєм, що демонструє життя Елвіса, де представлено його культове вбрання, старовинні автомобілі та навіть його приватний літак, названий на честь його дочки.

Ліза Марія Преслі щорічно отримувала від маєтку дохід, що дорівнював семизначній сумі. Після її смерті за спадок вибухнула запекла юридична тяганина між колишньою дружиною Елвіса Прісциллою і його онукою Райлі Кіо. Зрештою зірка "Дейзі Джонс і шістка" вийшла переможцем, закріпивши за собою становище єдиного піклувальника активів своєї покійної матері.

Нагадаємо, 16 січня Фокус писав про те, як фільм "Прісцилла" про Елвіса Преслі розкриває інтимне життя співака. Нартина про короля рок-н-ролу розкрила його з несподіваного боку.