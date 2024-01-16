Не дружина була потрібна: як фільм "Прісцилла" про Елвіса Преслі розкриває інтимне життя співака

На екрани України вийшла нова картина про короля рок-н-ролу, що розкриває його з несподіваного боку.

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Байопік режисера Софії Копполи ("Труднощі перекладу") — це екранізація мемуарів дружини Елвіса Преслі Прісцілли "Елвіс і я" (1985). Фільм вийшов гламурно-пихатим. Причому, красивою картинкою він немов би хотів приховати внутрішню трагедію цієї сім'ї, але вийшло навпаки: фільм максимально прояснює, чому подружнє життя Елвіса Преслі було таким дивним. Навіщо співак чекав 8 років до одруження? Чому він буквально не торкався нареченої до шлюбної ночі, а після медового "місяця" тривалістю 3 дні майже одразу охолов до дружини, коли та опинилася при надії.

Фокус розкриє причину дивацтв зірки: Елвісу не дружина була потрібна, а мати, яку він обожнював і яку втратив напередодні знайомства з Прісциллою. А нова знайома була копією його мами.

Відомо, що зі своєю майбутньою дружиною 24-річний музикант познайомився, коли Прісциллі Больє було лише 14 років. І досі пресу хвилює питання: чи спав Елвіс із неповнолітньою? Воно пролунало навіть на брифінгу з приводу прем'єри фільму і поставлене було самій Прісциллі, яка є продюсером стрічки. Вона відповіла: "Я йому подобалася, тому що я більше слухала. Елвіс виливав мені свою душу, і я була тією людиною, яка була поруч, щоб вислухати і втішити його. Це справді був наш зв'язок. Люди думають: "О, це був секс". Зовсім ні. Я ніколи не займалася з ним сексом у той час". Але досі багато хто не довіряє цій інформації, не розуміючи, кого в Прісциллі бачив Елвіс.

Елвіс і Прісцилла — доленосна зустріч

Картина починається з того, що 14-річну Прісциллу Больє (Кейлі Спені) запросив приятель Елвіса на вечірку короля рок-н-ролу. Справа відбувається 1959 року в Західній Німеччині, де зірка тоді проходила військову службу. Прісцилла була дочкою американського офіцера.

На Елвіса (Джейкоб Елорді) зовнішність дівчинки справляє сильне враження. Він запрошує її до себе в кімнату — "друга, праворуч". Та вагається, але вона закохана в нього як у рок-кумира. І ось що Елвіс їй каже у своїй кімнаті: "У мене нещодавно померла мама. Мама — це мій світ". Мало хто з синів, зі всієї любові кожного сина до своєї матері, міг би сказати таке. Дівчинка чемно слухала і співпереживала.

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Загалом, у картині і батьки Прісцилли, і її оточення страшенно стурбовані, щоб співак не виявляв до дівиці "брудних" намірів. Але все більш ніж пристойно.

За кілька місяців Елвіс полетів до США: на нього чекали музичні записи та зйомки в Голлівуді. Усі вирішили, що він забув про дівчинку. Але ні — Елвіс телефонує їй. А через деякий час запрошує до Америки. Розуміючи, що фанатці Елвіса заборонити таке спілкування — це завдати серйозної травми, її батько висуває зустрічні умови...

А ось Прісциллі вже 16 років, і вона буквально перебуває в ліжку з Елвісом. Але щойно вона намагається прискорити інтимний процес, той одразу її зупиняє: "Давай не зараз".

Найбільше під час шкільних канікул Прісцилла зблизилася з... бабусею — матір'ю батька Преслі. А де він сам? А він знову на зйомках у Голлівуді. Причому артист забороняє їй туди приїжджати. Але в газетах на перших шпальтах пліткують про романи Елвіса з кіноактрисами. Зрозуміло, Прісцилла про це запитує. Він: "Нікому не вір, це жовта преса". Але такі сцени починають повторюватися. Їхнє весілля відбувається аж через 8 (!) років після знайомства. Чому так довго довелося чекати?

Весілля у фільмі Присцилли (Кейлі Спені) і Елвіса (Джейкоб Елорді)

Фільм зроблений зашкалююче-гламурно: шикарні сукні, авто, інтер'єри. Грейсленд Елвіса — як палац. Смішно хіба, коли Елвіс представляє дівчині свого приятеля з власної свити: "А це — Свинячі Вуха". Елвіс як хлопчисько. Але під чиїм наглядом? Продюсера Паркера, стосунки з яким були відображені у фільмі "Елвіс" (2022). До батька Вернона, "татка", як його називав Елвіс, король рок-н-ролу ставився дещо зневажливо: той колись підробив чек, за що отримав два роки в'язниці, і маленький Елвіс жив із матір'ю Гледіс на принизливу допомогу. А ось "матусю" співак обожнював. А вона його — просто обожнювала. І всі дивацтва в картині "Прісцилла" Елвіса пояснюються його особливими стосунками з матір'ю. Зупинимося на цьому моменті.

Мати зірки

Гледіс Лав Преслі мала ірландсько-єврейське коріння. Син був дуже схожий на матір: у його обличчі та сама чарівна суміш північних і південних рис. Сім'я Елвіса через малі статки жила серед темношкірого населення — звідси захоплення Елвіса негритянською музикою.

8 січня 1935 року Гледіс народила двох близнюків: Гарона і Елвіса. Старший народився мертвим. Мати вважала, що молодшому дісталася сила двох, і сама йому приділяла ніби "подвоєну" увагу. Вона подарувала хлопчикові гітару в 9 років (хоча він більше хотів велик). Відомий факт: через житлову скруту Елвіс спав в одному ліжку з матір'ю до 17 років. Перший його хіт, який вистрілив, називався "Все в порядку, мамо".

Гледіс і Елвіс Преслі

Популярність і багатство зійшло на Елвіса досить швидко, у нього з'явилося багато роботи: концерти, записи, зйомки. Син, як міг, намагався компенсувати матері жебрацьке минуле і подарував їй рожевий "Кадилак". Але мама все менше могла бути корисною для сина і стала пити. Вона несподівано померла у віці 46 років від серцевого нападу, спровокованого гепатитом — хвороба розвинулася від таблеток для схуднення і від спиртного. На її похороні Елвіс буквально вив — для нього це було потрясіння. "Це розбило мені серце, — говорив він пізніше. — Вона завжди була моєю найкращою дівчиною".

Крізь лакування

Але повернемося до фільму "Прісцилла". Справді, з Прісциллою Елвіс постійно говорив про Гледіс. І бачив схожість між улюбленими жінками. Не він один, у кожній другій статті: "Вони були схожі, як дві краплі води". І співак, зокрема, був схожий на Гледіс.

У Прісциллі Елвіс ніби побачив свою матір. Тому вона й не викликала в нього сексуального бажання. Він завалював її подарунками: сукні, косметика, презентував, до речі, й автомобіль — як мамі, але не "кадилак", а поменше.

З Прісциллою Елвіс до певного часу поводився як із кришталевою вазою, що не заважало йому заводити романи в Голлівуді — направо і наліво. І це призводило до скандалів із Прісциллою. Це з одного боку. З іншого — Елвіс, судячи з фільму, не давав Прісциллі стати собою: ні моделлю, ні актрисою: "Вибирай — або я, або кар'єра".

Кадр із фільму "Прісцилла"

У травні 1967 року їхній "медовий місяць" тривав лише три дні, потім Прісцилла виявилась при надії і була цим розчарована — адже вона чекала інтимної близькості кілька років. А коли вона завагітніла, Елвіс миттєво до неї охолов і знову зник у Голлівуді.

У картині туманно натякається, що у дружини Преслі були стосунки з інструктором з карате Майком Стоуном: до занять цим видом спорту її привчав сам Елвіс. Саме ці стосунки і спричинили потім розлучення з рок-зіркою 1972 року.

Однак насправді Прісцилла мала інтрижку з інструктором із танців набагато раніше, ніж із каратистом, — у 1968. Воно й зрозуміло: коли від чоловіка не дістається жодної уваги, як жінці, а тобі 23 роки — важко стриматися.

У картині Софії Копполи всі герої — немов манекени або воскові скульптури зірок з паноптикуму, що ожили, — все якось прилизано і залаковано. Чому? Ймовірно, дається взнаки контроль з боку продюсерки й авторки екранізованої книжки — Прісцилли Преслі.

Але безумовний плюс стрічки, що навіть крізь ці кілька шарів лаку можна розгледіти реальне життя найуспішнішого вокаліста планети. І з кількох показаних пазлів скласти цілісну картину стосунків у його сім'ї, що тягне на невеличку сенсацію. Хоча в Україні таким інфантилізмом синів, надмірно опікуваних матерями, складно здивувати. Але це — окрема тема.