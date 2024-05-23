"Не может думать": Бритни Спирс призналась, что ее нервная система сильно страдает

Звезда сцены отметила, что она старается не показывать в соцсетях свою боль, однако близкие люди знают об этом. В частности, на состояние артистки повлияла длительная опека отца.

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42-летняя американская певица Бритни Спирс откровенно рассказала о своих проблемах с психическим здоровьем. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены призналась, что хочет простить людей, которые якобы нанесли ей "серьезное повреждение нервов", которые она чувствует на правой стороне тела, и это настолько плохо, что она "не может даже иногда думать". Впрочем, впоследствии Бритни удалила пост в соцсети.

"Было время, когда меня держали в месте против моей воли в течение очень длительного времени", — отметила Спирс, вероятно, имея в виду время пребывания под опекой отца, которая была прекращена в ноябре 2021 года.

"С тех пор я не была такой, как раньше", — продолжила певица.

Бритни Спирс Фото: https://www.instagram.com/britneyspears

Звезда сцены добавила, что она старается не показывать в соцсетях свою боль, однако близкие люди знают об этом.

Бритни Спирс сказала, что ее "чрезвычайно глубокая" травма "все еще существует и, вероятно, будет всегда".

После освобождения из-под опеки отца Джейми Спирса артистка вышла замуж за своего давнего бойфренда Сэма Асгари в 2022. Впрочем, через год после свадьбы стало известно о решении пары разойтись.

В августе 2023 года сообщили, что суперзвезда и фитнес-тренер расстались после 14 месяцев брака. Асгари официально подал на развод 16 августа. Он в официальном заявлении о разводе сослался на "непримиримые разногласия".

Лишь весной 2024 года экс-пара окончательно завершила бракоразводный процесс.

Бритни Спирс и Сэм Асгари Фото: Getty Images

Напомним, близкие люди Бритни Спирс уверены, что певицу нужно снова вернуть под опеку.

Также Фокус писал о новом бойфренде Бритни Спирс.