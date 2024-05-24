Деми Мур выругалась на публике (видео)

Актрисе не понравилось поведение одного из зрителей в зале, и она не оставила это без внимания.

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61-летняя американская актриса Деми Мур – воплощение женственности и элегантности, и ее фигуре могут позавидовать даже 30-летние. Но иногда и она позволяет себе проявить эмоции на публике и поставить на место особо ретивых крепким словцом. Так произошло на гала-концерте amfAR "Кино против СПИДа" на мысе Антиб во Франции, где звезда приструнила человека в зале. Соответствующее видео опубликовал в Х (ранее Twitter) пользователь Рамин Сетуде.

Деми в роскошном платье вышла на сцену, чтобы представить 78-летнюю певицу Шер.

"Я посмотрю, тот ли это момент, которого мы все ждали. Я просто хочу убедиться, что ты действительно, действительно со мной. Потому что эта невероятная женщина, которую я собираюсь представить, — она обладательница Грэмми, обладательница Оскара, обладательница Эмми", – говорит Мур в начале записи.

В какой-то момент она делает паузу, по-видимому, обратив внимание на кого-то в зале, а потом произносит:

"Вы лауреат премии "Эмми" там, в конце комнаты? Я, черт возьми, так не думаю".

Аудитория отреагировала на ее слова смесью удивления и аплодисментов, прежде чем Деми продолжила.

"Она — икона стиля и мое личное вдохновение в области причесок. И в 2015 году она была удостоена награды amfAR за вдохновение. Суть в том, что она всего лишь одна из самых талантливых, успешных и самых любимых артисток всех времен. Поэтому, пожалуйста, окажите теплый прием невероятной, единственной и неповторимой Шер", – попросила актриса.

Ранее на красной дорожке Деми и Шер позировали вместе, наслаждаясь воссоединением спустя почти 30 лет после съемок в сериале HBO 1996 года "Если бы эти стены могли говорить".

Шер и Деми Мур связывает давняя дружба

Звезды и бойфренд Шер, 38-летний Александр Эдвардс, присоединились к другим звездам, чтобы помочь собрать средства на исследования ВИЧ/СПИДа на ежегодном гала-концерте, который впервые был учрежден в 1993 году Элизабет Тейлор.

Шер и ее бойфренд

Ранее Фокус писал, что Деми Мур стала настоящей королевой красной дорожки Канн 2024. Вместе с ней на кинофестиваль отправился и ее любимый пес Плов.