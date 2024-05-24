Демі Мур вилаялася на публіці (відео)

Актрисі не сподобалася поведінка одного з глядачів у залі, і вона не залишила це без уваги.

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61-річна американська актриса Демі Мур — втілення жіночності та елегантності, і її фігурі можуть позаздрити навіть 30-річні. Але іноді і вона дозволяє собі проявити емоції на публіці і поставити на місце особливо завзятих міцним слівцем. Так сталося на гала-концерті amfAR "Кіно проти СНІДу" на мисі Антіб у Франції, де зірка приструнила людину в залі. Відповідне відео опублікував у Х (раніше Twitter) користувач Рамін Сетуде.

Демі в розкішній сукні вийшла на сцену, щоб представити 78-річну співачку Шер.

"Я подивлюся, чи це той момент, якого ми всі чекали. Я просто хочу переконатися, що ти дійсно, дійсно зі мною. Тому що ця неймовірна жінка, яку я збираюся представити, — вона володарка Греммі, володарка Оскара, володарка Еммі", — каже Мур на початку запису.

У якийсь момент вона робить паузу, мабуть, звернувши увагу на когось у залі, а потім промовляє:

"Ви лауреат премії "Еммі" там, у кінці кімнати? Я, чорт забирай, так не думаю".

Аудиторія відреагувала на її слова сумішшю здивування й оплесків, перш ніж Демі продовжила.

"Вона — ікона стилю і моє особисте натхнення в галузі зачісок. І в 2015 році вона була удостоєна нагороди amfAR за натхнення. Суть у тому, що вона всього лише одна з найталановитіших, найуспішніших і найулюбленіших артисток усіх часів. Тому, будь ласка, надайте теплий прийом неймовірній, єдиній і неповторній Шер", — попросила актриса.

Раніше на червоній доріжці Демі і Шер позували разом, насолоджуючись возз'єднанням через майже 30 років після зйомок у серіалі HBO 1996 року "Якби ці стіни могли говорити".

Шер і Демі Мур пов'язує давня дружба

Зірки та бойфренд Шер, 38-річний Александер Едвардс, приєдналися до інших зірок, щоб допомогти зібрати кошти на дослідження ВІЛ/СНІДу на щорічному гала-концерті, який вперше був заснований 1993 року Елізабет Тейлор.

Шер та її бойфренд

Раніше Фокус писав, що Демі Мур стала справжньою королевою червоної доріжки Канн 2024. Разом з нею на кінофестиваль вирушив і її улюблений пес Плов.