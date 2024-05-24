"Я чувствовал тревогу": Монатик рассказал о встрече с ТЦК (видео)

Монатик признался, что уже успел обновить данные в ТЦК и давно стоит на учете в военкомате. Певец не скрывает, что когда его остановили работники ТЦК, он почувствовал тревогу.

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Монатик, которого в начале мая прямо на Крещатике остановили сотрудники ТЦК, признался, что уже обновил свои данные в военкомате и уже давно стоит на воинском учете. Об этом он рассказал в эфире "Наше радио".

По словам Монатика, сначала сотрудники ТЦК не узнали его, проверили документы, а потом попросили сфотографироваться. Уже через пару часов, пока длилась репетиция у певца, в пабликах телеграм-каналов разлетелась информация, что певца останавливали работники ТЦК. Монатик признался, что в тот день он получил больше сообщений чем в свой день рождения.

Певец отметил, что он не считает это какой-то сенсацией, что его проверяли сотрудники ТЦК, ведь они это делают каждый день среди всех людей. Однако певец признался, что его это напугало: "Я чувствовал тревогу, это всегда стремная штука".

Монатик также отметил, что давно стоит на учете в Шевченковском военкомате и уже успел обновить свои данные согласно новому закону о мобилизации, который вступил в действие с 18 мая. Сделал певец это через программу Резерв+ .

Напомним, ранее мы писали, Анатолия Анатолича, который уже полгода не может получить военный билет, остановил ТЦК .

Кроме этого, Фокус писал, Олег Скрипка рассказал о маме, которая поддерживает отношения с родными в России.