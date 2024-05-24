Олег Скрипка рассказал о маме, которая поддерживает отношения с родными в России (видео)

Олег Скрипка еще с детства жил на две страны, поскольку родня мамы родом из России. Однако всю свою жизнь певец активно интересовался украинской культурой, а уже во взрослой жизни начал пропагандировать ее.

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59-летний украинский артист Олег Скрипка, который имеет корни в России, рассказал о позиции его мамы-россиянки относительно войны в Украине. Подробностями певец поделился в интервью Rostyslove Production.

В частности, певец отметил, что в России живет часть его родни по маминой линии, с которыми певец не общается. Зато его мама, признался Олег Скрипка, поддерживает с ними связь. Певец отметил, что его мама очень мудрая женщина, поэтому в разговорах она не поднимает тему войны в Украине.

Среди тем на которые говорят родственники — родные, кто как чувствует себя, кто жив еще. Однако, родственники из России все же продолжают "гнуть" свою линию.

"Я не общался. Несколько дней назад мама разговаривала со своей сестрой, а потом — племянницей по телефону. Это не имеет никакого смысла. Мама у меня мудрая женщина. Они разговаривают о родственниках, кто жив, как себя чувствуют... А они начинают гнуть свою линию, раньше это "бендеровские мальчки были", а сейчас "мы сами себя бомбим". Это уже очень сложно понять их логику. И нет никакого смысла", — пояснил Олег Скрипка.

Певец отметил, что еще до 2014 года пытался донести родным позицию Украины, однако уже после 2014 года об их видении ситуации стало все понятно, поэтому певец перестал пытаться наладить отношения с родными в России.

Напомним, ранее мы писали, Олег Скрипка затеял скандал с журналисткой.

Кроме этого, Фокус писал, Олег Скрипка ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт.