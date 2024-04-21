"Дальше — увидим": Олег Скрипка ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт (видео)

Музыкант является отцом четырех детей. Скрипка отметил, что его сыновья еще не призывного возраста, сейчас они учатся.

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Украинский музыкант-мультиинструменталист, композитор и лидер группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка ответил, пойдут ли его сыновья воевать на фронт. У него в первый день войны был откровенный разговор с родными и семья решила остаться в столице, поделился артист на канале "В постели".

Известно, что певец является многодетным отцом и воспитывает четверых детей: 18-летнего сына Романа, 16-летнего Устима, 13-летнюю дочь Олесю и 11-летнюю Зоряну. По его словам, утром, когда началась война, семья решила, что никуда не поедут. Так они остались в Киеве, потом он вместе с ребятами занимался волонтерством. Он отметил, что его дети еще не призывного возраста, сейчас они учатся.

"У нас разговор был 04:30 24 февраля 22-го года, ехать за границу или не ехать. Этот разговор был 15 минут, моя семья сказала: "Мы все остаемся в Киеве и будем здесь". Мы с моими сыновьями волонтерили, делали блокпосты, сейчас мои ребята учатся, а как будет дальше — увидим", — рассказал Олег.

Скрипка считает, что каждый имеет право самостоятельно решать, идти воевать или оставаться в тылу и приносить свою пользу.

"У нас демократическое общество. Мне вот скоро будет 60 лет, то есть я уже могу решить, ехать мне или не ехать. Вылавливать людей на улице — это неправильно, но должна быть в хорошем смысле правильная пропаганда, патриотическая пропаганда", — считает певец.

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Напомним, 3 апреля сообщалось, что Олег Скрипка затеял скандал с журналисткой. Конфликт начался после того, как журналистка Наталка Тур задала Скрипке вопрос относительно личной жизни.