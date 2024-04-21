"Далі — побачимо": Олег Скрипка відповів, чи підуть його сини воювати на фронт (відео)

Музикант є батьком чотирьох дітей. Скрипка зазначив, що його сини ще не призовного віку, наразі вони навчаються.

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Український музикант-мультиінструменталіст, композитор і лідер гурту "Воплі Водоплясова" Олег Скрипка відповів, чи підуть його сини воювати на фронт. У нього в перший день війни була відверта розмова з рідними, і сімʼя вирішила залишитися в столиці, поділився артист на каналі "У ліжку".

Відомо, що співак є багатодітним батьком і виховує чотирьох дітей: 18-річного сина Романа, 16-річного Устима, 13-річну доньку Олесю й 11-річну Зоряну. За його словами, уранці, коли почалася війна, родина вирішила, що нікуди не поїде. Так вони залишилися в Києві, потім він разом із хлопцями займався волонтерством. Він зазначив, що його діти ще не призовного віку, зараз вони вчаться.

"У нас розмова була 04:30 24 лютого 22-го року, чи їхати за кордон, чи не їхати. Ця розмова була 15 хвилин, моя родина сказала: "Ми всі залишаємося в Києві та будемо тут". Ми з моїми синами волонтерили, робили блокпости, зараз мої хлопці вчаться, а як буде далі — побачимо", — розповів Олег.

Скрипка вважає, що кожен має право самостійно вирішувати, чи йти воювати, чи залишатися в тилу та приносити свою користь.

"У нас демократичне суспільство. Мені ось скоро буде 60 років, тобто я вже можу вирішити, чи їхати мені, чи не їхати. Виловлювати людей на вулиці — це неправильно, але мусить бути в гарному розумінні правильна пропаганда, патріотична пропаганда", — вважає співак.

Дивитися — 15:11

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, що Олег Скрипка затіяв скандал із журналісткою. Конфлікт почався після того, як журналістка Наталка Тур поставила Скрипці запитання щодо особистого життя.