Скрипка пригрозив колегам, які покинули Україну, розмовою з "хлопцями на фронті" (відео)

Артист звинуватив російськомовних колег у лицемірстві через те, що колись вони створювали "русскій мір" в Україні у творчому та політичному розумінні, а тепер "перевзулися" і збирають донати для ЗСУ.

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Український музикант Олег Скрипка засудив рішення своїх колег по шоу-бізнесу за те, що вони покинули Україну в той час, коли країна веде повномасштабну війну. В ексклюзивному інтерв'ю каналу ТСН він пригрозив усім артистам, які колись повернуться з-за кордону розмовою з тими "хлопцями, які прийдуть із фронту". Відео інтерв'ю було опубліковано на каналі YouTube 14 жовтня.

На думку Скрипки, до війни в Україні призвело "російськомовне болото", яке транслювало у творчому просторі ідеї "русского мира". Такі громадяни зараз нібито "перевзулися" і почали збирати пожертви та займатися волонтерством. Але з такими людьми, зазначає Скрипка, розмовлятимуть українські бійці, коли повернуться з передової.

"Зараз ті люди, які вчора створювали "русскій мір" в Україні в творчому і політичному розумінні, перевзулися, їздять, збирають донати і вони представляють Україну. А справжні хлопці на фронті воюють. Коли хлопці прийдуть із фронту, буде цікавий діалог із цими персонажами", — сказав музикант.

Він додав, що ті українські артисти, які "сховалися далеко за кордоном" не гідні бути громадянами України, тому було б правильно переглянути їхнє громадянство.

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Також Скрипка переконаний, що однією з причин початку війни є культурні та мовні злочини, які були скоєні в 90-х роках. Через них у країні не змогли побудувати сильну державність, вважає артист, що й призвело до повномасштабного військового конфлікту з РФ.

Він також звернувся до таких колег із риторичним запитанням, де ж була їхня позиція в лютому минулого року після початку вторгнення російських військ, і чому тепер вони "трясуть" українським прапором.

"Люди, які брали участь у цих культурних і мовних злочинах — це можна прирівняти до воєнного злочину — вони не мають терміну. Якщо людина переклала свої тексти 25 лютого і зараз збирає донати, і трясе прапором — це нічого не означає. Де була твоя позиція 23 лютого?" — сказав Скрипка.

Нагадаємо, Олег Скрипка 11 жовтня виступив зі скандальною заявою, сказавши про те, що вродливі жінки самі притягують до себе аб'юзерів. На думку музиканта, вони часто поводяться хамовито щодо чоловіків, і в підсумку зустрічають по життю "биків".