Скрипка пригрозил коллегам, которые покинули Украину, разговором с "ребятами на фронте" (видео)

Артист обвинил русскоязычных коллег в лицемерии из-за того, что когда-то они создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, а теперь "переобулись" и собирают донаты для ВСУ.

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Украинский музыкант Олег Скрипка осудил решение своих коллег по шоу-бизнесу за то, что они покинули Украину в то время, когда страна ведет полномасштабную войну. В эксклюзивном интервью каналу ТСН он пригрозил всем артистам, которые когда-то вернутся из-за рубежа разговором с теми "ребятами, которые придут с фронта". Видео интервью было опубликовано на канале YouTube 14 октября.

По мнению Скрипки, к войне в Украине привело "русскоязычное болото", которое транслировало в творческом пространстве идеи "русского мира". Такие граждане сейчас якобы "переобулись" и начали собирать пожертвования и заниматься волонтерством. Но с такими людьми, отмечает Скрипка, будут разговаривать украинские бойцы, когда вернутся с передовой.

"Сейчас те люди, которые вчера создавали "русский мир" в Украине в творческом и политическом понимании, переобулись, ездят, собирают донаты и они представляют Украину. А настоящие ребята на фронте воюют. Когда ребята придут с фронта, будет интересный диалог с этими персонажами", — сказал музыкант.

Он добавил, что те украинские артисты, которые "спрятались далеко за границей" не достойны быть гражданами Украины, поэтому было бы правильно пересмотреть их гражданство.

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Также Скрипка убежден, что одной из причин начала войны — культурные и языковые преступления, которые были совершены в 90-х годах. Из-за них в стране не смогли построить сильную государственность, считает артист, что и привело к полномасштабному военному конфликту с РФ.

Он также обратился к таким коллегам с риторическим вопросом, где же была их позиция в феврале прошлого года после начала вторжения российских войск, и почему теперь они "трясут" украинским флагом.

"Люди, принимавшие участие в этих культурных и языковых преступлениях – это можно приравнять к военному преступлению – это не имеет срока. Если человек перевел свои тексты 25 февраля и сейчас собирает донаты, и трясет флагом – это ничего не значит. Где была твоя позиция 23 февраля?" – сказал Скрипка.

Напомним, Олег Скрипка 11 октября выступил со скандальным заявлением, сказав о том, что красивые женщины сами притягивают к себе абьюзеров. По мнению музыканта, они часто ведут себя хамовито по отношению к мужчинам, и в итоге встречают по жизни "быков".