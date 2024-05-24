"Я відчував тривогу": Монатік розповів про зустріч з ТЦК (відео)

Монатік зізнався, що вже встиг оновити дані в ТЦК і давно стоїть на обліку в військкоматі. Співак не приховує, що коли його зупинили працівники ТЦК, він відчув тривогу.

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Монатік, якого на початку травня прямо на Хрещатику зупинили співробітники ТЦК, зізнався, що вже оновив свої дані у військкоматі і вже давно стоїть на військовому обліку. Про це він розповів в ефірі "Наше радіо".

За словами Монатіка, спочатку співробітники ТЦК не впізнали його, перевірили документи, а потім попросили сфотографуватися. Вже через пару годин, поки тривала репетиція у співака, в пабліках телеграм-каналів розлетілася інформація, що співака зупиняли працівники ТЦК. Монатік зізнався, що у той день він отримав більше повідомлень ніж у свій день народження.

Співак наголосив, що він не вважає це якоюсь сенсацією, що його перевіряли співробітники ТЦК, адже вони це роблять кожного дня серед усіх людей. Однак співак зізнався, що його це налякало: "Я відчував тривогу, це завжди стрьомна штука".

Монатік також наголосив, що давно стоїть на обліку у Шевченківському військкоматі і вже встиг оновити свої дані згідно з новим законом про мобілізацію, який вступив у дію з 18 травня. Зробив співак це через програму Резерв+.

Нагадаємо, раніше ми писали, Анатолія Анатоліча, який уже пів року не може отримати військовий квиток, зупинив ТЦК.

Крім цього, Фокус писав, Олег Скрипка розповів про маму, яка підтримує стосунки з рідними в Росії.