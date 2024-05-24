Певица Sowa появилась на церемонию Yuna с гигантской черной сумкой в полный рост (фото)

Певица Sowa надела аксессуар от украинского бренда, который привлек внимание всех участников музыкальной премии Yuna.

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Финалистка лонг-листа Нацотбора на Евровидение 2023 певица Sowa появилась на церемонии музыкальной премии Yuna в ярком наряде. Фотографиями с мероприятия, которое состоялось вчера, 23 мая, в столице.

В частности, певица в необычном образе появилась на мероприятии в компании с блогером Олегом Машуковским. Вместе парочка выглядела довольно эффектно. Певица Sowa появилась на мероприятие в стильном костюме, который дополнила гигантским стильным аксессуаром — черной сумкой почти во весь рост.

Олег Машуковский и Sowa Фото: Фото від менеджера

"Для того, чтобы об украинской культуре, о наших художниках, о наших дизайнерах, о наших артистах узнавал весь мир, нужно создавать резонансные выдающиеся поступки, хиты, вещи. И вот дизайнер Starchak создала такую сумку. Это сумка, которая сама по себе представляет инфоповод, она резонансная. Все смотрели на эту сумку, все хотели ее потрогать, пощупать. Многие сказали, что хотят теперь себе купить такую сумку. Вот именно так у нас должны проходить светские ивенты, чтобы потом вся мировая пресса обращала внимание, какие у нас там крутые перформансы, вещи, луки и так далее", — прокомментировала SOWA

Ее партнер Олег Машуковский появился на мероприятие в прозрачной кофте черного цвета и в объемных черных шатанах. По словам артистов, они превратили дорожку в фэшн показ.

"На мероприятии меня, как обычно, сопровождала мама — мой продюсер. А еще я попала в компанию экстравагантного Олега, с которым мы всех поразили",- добавила артистка

Напомним, ранее мы писали, что певица Келли Роуленд поскандалила с охраной на Каннском кинофестивале 2024. Кроме этого, Фокус писал, Лилия Подкопаева показала редкий снимок с двумя детьми.