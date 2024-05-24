Співачка Sowa з'явилася на церемонію Yuna з гігантською чорною сумкою у повний зріст (фото)

Співачка Sowa одягнула аксесуар від українського бренда, який привернув увагу усіх учасників музичної премії Yuna.

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Фіналістка лонг-листа Нацвідбору на Євробачення 2023 співачка Sowa з’явилася на церемонії музичної премії Yuna у яскравому вбранні. Світлинами з заходу, який відбувся вчора, 23 травня, в столиці.

Зокрема, співачка в незвичайному образі з’явилася на заході в компанії з блогером Олегом Машуковським. Разом парочка мала доволі ефектний вигляд. Співачка Sowa з’явилася на захід у стильному костюмі, який доповнила гігантським стильним аксесуаром — чорною сумкою майже у весь ріст.

Олег Машуковський та Sowa Фото: Фото від менеджера

"Для того, щоб про українську культуру, про наших митців, про наших дизайнерів, про наших артистів дізнавався весь світ, потрібно створювати резонансні видатні вчинки, хіти, речі. І ось дизайнерка Starchak створила таку сумку. Це сумка, яка сама собою являє інфопривід, вона резонансна. Всі дивились на цю сумку, всі хотіли її помацати, пощупати. Багато хто сказав, що хоче тепер собі купити таку сумку. От саме так у нас повинні проходити світські івенти, щоб потім вся світова преса звертала увагу, які у нас там круті перформанси, речі, луки і так далі", — прокоментувала SOWA

Її партнер Олег Машуковський з’явився на захід у прозорій кофті чорного кольору та в об’ємних чорних шатанах. За словами артистів, вони перетворили доріжку на фешн показ.

"На заході мене, як зазвичай, супроводжувала мама — мій продюсер. А ще я потрапила у компанію екстравагантного Олега, з яким ми усіх вразили",- додала артистка

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Келлі Роуленд поскандалила з охороною на Каннському кінофестивалі 2024. Крім цього, Фокус писав, Лілія Подкопаєва показала рідкісний знімок з двома дітьми.