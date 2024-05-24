Співачка Келлі Роуленд поскандалила з охороною на Каннському кінофестивалі 2024 (відео)

Співачка вже прокоментувала те, що трапилося, не ставши, щоправда, розкривати подробиці інциденту.

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43-річна американська співачка Келлі Роуленд посварилася із сек'юріті на червоній доріжці Каннського кінофестивалю 2024 року і тепер розповіла, що трапилося, принагідно порушивши тему неповаги, пише Daily Mail.

Келлі відвідала прем'єру французького фільму "Марчелло Міо". Вона йшла килимовою доріжкою в червоній сукні, але дорогою вступила в словесну суперечку зі співробітницею служби безпеки.

Жінка-охоронниця підняла руку, щоб провести її в приміщення, і Келлі виглядала розлюченою. Співачка підняла палець, щоб зробити зауваження на очах у публіки. Охоронниця, схоже, гарячково відповіла Келлі, яка навіть повернулася, щоб продовжити свою тираду, піднімаючись сходами.

"Жінка знає, що сталося. Я знаю, що сталося. І в мене є межа. І я підтримую ці кордони, і все. На тій килимовій доріжці були присутні й інші жінки, які не зовсім були схожі на мене, і їх не лаяли, не відштовхували і не просили вийти", — заявила Роуленд.

Експертка з читання по губах Жакі Пресс розшифрувала, що насправді сказала Келлі під час суперечки.

"Після того, як охоронниця наступила їй на сукню, вона вибачилася, і Келлі сказала: "Усе гаразд". Однак потім охоронниця сказала щось ще, через що настрій Келлі змінився, і вона відповіла: "Не розмовляй зі мною так"", — пояснила Жакі Пресс.

Поки охоронниця продовжувала вести її вгору сходами, Келлі обернулася і кілька разів повторила фразу.

Потім спустився охоронець-чоловік, щоб запитати, про що йдеться. Роуленд нарешті обернулася на верхній сходинці й додала: "Ти все ще не розмовляєш зі мною так!"

Стверджувалося, що сварка виникла через те, що співробітники поводилися "агресивно", і Келлі з ними "не сподобалося".

Сукня, яку Келлі вигуляла на червоній доріжці в Каннах

"Люди, яким доручено допомагати зіркам ходити червоною доріжкою, поводилися агресивно, а Келлі намагалася ігнорувати це. На той час, коли вона дісталася до останньої жінки, у неї це було, тому що вона насварила Келлі і сказала їй піти, коли вона намагалася помахати фанатам і допомогти папараці зробити знімок. Її не хвилює, чи буде вона виглядати дівою, якщо вона знає, що захищає себе. Вона не фальшивка і хотіла встановити чітку межу", — розповів журналістам інсайдер.

Це сталося після того, як Келлі відмовилася від виступу на шоу Today, хоча причина цього заперечується. Стверджувалося, що вона була незадоволена своєю гримеркою, що змусило Риту Ору втрутитися в останню хвилину. Однак джерела стверджують, що Келлі насправді пішла з шоу через "неповагу", виявлену до неї співведучою Ходи Котб Саванною Гатрі, яка "агресивно" розпитувала її про Бейонсе, з якою Келлі колись співала, замість того, щоб запитати співачку про її новий фільм.

Раніше Фокус писав, що Белла Хадід показала груди в прозорій сукні на червоній доріжці в Каннах.