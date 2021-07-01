"Де зменшення тарифів?" Гетманцев посварився з Розенком у прямому ефірі (відео)

Гості ефіру поскандалили через тарифи і зарплати. Нардеп обізвав свого опонента "божевільним" і попросив його "не волати".

У прямому ефірі телеканалу "Україна 24" народний депутат від "Слуги народу" Данило Гетманцев і колишній віцепремʼєр-міністр Павло Розенко влаштували словесну перепалку через тарифи і зарплати.

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Зокрема, Розенко звинуватив Гетманцева у брехні.

"Мене обурює те, що представники колишньої влади зухвало обурюються підвищенню тарифів і зменшенню зарплат. Знаєте, наскільки збільшилися тарифи за 5 місяців 2019 року і 5 місяців 2021 роки? На 13%", — повідомив Гетманцев.

Розенко з ним не погодився.

"Які 13%? Вам Мінекономіки говорить, що 46%. Ви прямо брешете людям. Ви обіцяли зменшення тарифів. Де зменшення тарифів?", — заявив він.

У відповідь Гетманцев сказав, що якщо Розенко буде "волати як божевільний", то з ним ні про що не можна буде домовитися.

"Скажіть людям, де зменшення тарифів?", — не відступався ексвіцепремʼєр.

"Помовчіть, мовчіть", — намагався заспокоїти його Гетманцев.

"Ні, не помовчу", — відповів Павло Розенко.

Раніше лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко оголився до торсу в прямому ефірі шоу колишнього генпрокурора України Юрія Луценка на "5 каналі".

Перед цим, в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" сталася перепалка між секретарем Ради національної оборони і безпеки України Олексієм Даніловим і главою Радикальної партії Олегом Ляшко.

Також повідомлялося, що нардеп від ЄС Арʼєв посварився з колишнім головою Харківської ОДА Михайлом Добкіним в прямому ефірі.