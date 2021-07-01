"Где уменьшение тарифов?" Гетманцев повздорил с Розенко в прямом эфире (видео)

Гости эфира поскандалили из-за тарифов и зарплат. Нардеп обозвал своего оппонента "сумасшедшим" и попросил его "не вопить".

В прямом эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев и бывший вице-премьер-министр Павел Розенко устроили словесную перепалку из-за тарифов и зарплат.

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В частности, Розенко обвинил Гетманцева во лжи.

"Меня возмущает то, что представители прошлой власти дерзко возмущаются повышению тарифов и уменьшению зарплат. Знаете, насколько увеличились тарифы за 5 месяцев 2019 года и 5 месяцев 2021 года? На 13%", – сообщил Гетманцев.

Розенко с ним не согласился.

"Какие 13%? Вам Минэкономики говорит, что 46%. Вы прямо лжете людям. Вы обещали уменьшение тарифов. Где уменьшение тарифов?", – заявил он.

В ответ Гетманцев сказал, что если Розенко будет "вопить как сумасшедший", то с ним ни о чем нельзя будет договориться.

"Скажите людям, где уменьшение тарифов?", – не отступал экс-вице-премьер.

"Помолчите, помолчите", – пытался успокоить его Гетманцев.

"Нет, не помолчу", – ответил Павел Розенко.

Ранее лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко обнажился по торс в прямом эфире шоу бывшего генпрокурора Украины Юрия Луценко на "5 канале".

Перед этим, в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" произошла перепалка между секретарем Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексеем Даниловым и главой Радикальной партии Олегом Ляшко.

Также сообщалось, что нардеп от ЕС Арьев поругался с бывшим главой Харьковской ОГА Михаилом Добкиным в прямом эфире.