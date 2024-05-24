Безлактозная диета: 6 причин попробовать и улучшить свое самочувствие

Безлактозная диета имеет свои плюсы и минусы. Но если вы страдаете непереносимостью лактозы, такая диета может существенно улучшить ваше здоровье и самочувствие.

Related video

Часто люди, которые переходят на здоровое питание, отказываются и от лактозы. Лактоза — сахар, содержащийся в молоке, распадается на глюкозу и галактозу и при ферментации образует молочную кислоту, также известную как молочный сахар. Безлактозная диета исключает продукты, содержащие лактозу, но включает в себя такие альтернативы, как безлактозное молоко, соевое молоко, миндальное молоко и безмолочные сыры. "Эта диета важна и полезна для людей с непереносимостью лактозы, поскольку употребление лактозы может привести к пищеварительному дискомфорту, вздутию живота и диарее", — говорит диетолог Авни Каул . О преимуществах соблюдения безлактозной диеты пишет Health Shots.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Улучшение пищеварения

Фото: Freepik

Самым ощутимым преимуществом безлактозной диеты является улучшение пищеварения у людей с непереносимостью лактозы. Такие симптомы, как вздутие живота, диарея, газы и спазмы желудка, часто наблюдаются после употребления молочных продуктов, особенно у людей с непереносимостью. "Исключив лактозу из рациона, можно избежать этих симптомов, что приведет к более комфортному и эффективному процессу пищеварения. Это улучшение здоровья пищеварительной системы может также уменьшить воспаление и предотвратить вторичные проблемы, такие как обострения синдрома раздраженного кишечника (СРК), — объясняет Каул.

Лучшее усвоение питательных веществ

Когда человек страдает непереносимостью лактозы, попадание е в организм может нарушить пищеварение. С другой стороны, отказ от лактозы может улучшить работу пищеварительной системы и усвоение необходимых питательных веществ, таких как витамины и минералы, из других продуктов. Это может привести к улучшению здоровья в целом.

Здоровье кожи

Фото: Freepik

Потребление молочных продуктов может способствовать избыточному производству жира, что может вызвать появление прыщей. Исследование, опубликованное Clinical Nutrition, показывает тесную связь между потреблением молочных продуктов, цельного молока, обезжиренного молока и прыщами. "Хотя точный механизм не совсем понятен, считается, что определенные гормоны и биологически активные молекулы в молоке могут вызывать или усугублять прыщи. Следовательно, соблюдение безлактозной диеты не только снижает риск появления прыщей, но и способствует чистому тону кожи", — говорит диетолог.

Улучшение функций щитовидной железы

Молочные продукты обычно образуют в организме слизь. Мало того, белок в молочных продуктах может привести к усилению воспаления в основных частях тела, таких как щитовидная железа и пищеварительный тракт, у людей с непереносимостью лактозы. Исключение молочных продуктов из рациона может повысить уровень энергии.

Управление весом

Фото: Freepik

Для многих людей, особенно тех, кто не переносит лактозу, употребление молочных продуктов может привести к вздутию живота и задержке жидкости, что может повлиять на ваш вес. "Отказ от лактозы поможет вам поддерживать здоровый вес и избежать дискомфорта, связанного со вздутием живота. Кроме того, многие люди, сидящие на безлактозной диете, обращаются к растительным альтернативам, таким как миндальное, соевое или овсяное молоко, в котором меньше калорий и жиров по сравнению с жирными молочными продуктами", — говорит Каул. Это может способствовать снижению потребления калорий и способствовать снижению веса.

Здоровье сердца

Согласно исследованию, опубликованному Европейским журналом профилактической кардиологии, многие молочные продукты, особенно жирные, содержат высокий уровень насыщенных жиров и холестерина, негативно влияющего на здоровье сердца. Таким образом, соблюдение безлактозной диеты, включающей в себя альтернативы с низким содержанием жиров или немолочные продукты, может помочь снизить потребление этих вредных жиров. Это, в свою очередь, может помочь поддерживать здоровый уровень холестерина и снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Есть ли побочные эффекты от безлактозной диеты

Фото: Freepik

Хотя безлактозная диета может облегчить симптомы непереносимости лактозы, она может привести и к потенциальным побочным эффектам.

Дефицит питательных веществ. Молочные продукты являются основным источником кальция, витамина D и других необходимых питательных веществ. Без надлежащих заменителей в организме могут возникнуть деициты.

Проблемы со здоровьем костей. Длительный недостаток кальция и витамина D может повлиять на плотность костей, увеличивая риск остеопороза и переломов.

Проблемы с пищеварением. Некоторые люди могут испытывать проблемы с пищеварением при употреблении безлактозных альтернатив, таких как вздутие живота или газы из-за растительного молока с высоким содержанием клетчатки.

Чтобы смягчить эти эффекты при соблюдении безлактозной диеты, важно найти сбалансированные, богатые питательными веществами альтернативы и обеспечить полноценное питание. Вы можете проконсультироваться с врачом, чтобы выбрать подходящие для вас варианты.

Кому нельзя переходить на безлактозную диету?

Человеку без непереносимости или чувствительности к лактозе, а также тем, кто может переносить молочные продукты, не испытывая дискомфорта в пищеварении, не обязательно соблюдать безлактозную диету. Молочные продукты являются важным источником необходимых питательных веществ, таких как кальций и витамин D, которых может не хватать в безлактозной диете, если их не заменить должным образом.

Напомним, топ-6 самых распространенных мифов о молоке.

Ранее Фокус писал о том, какие два вида молока можно добавлять в кофе при похудении.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.