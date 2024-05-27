27 мая 2024 года: Феодоры Александрийской— что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя носить монеты в карманах и ругаться с родными.

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Что случилось 27 мая?

Сегодня православная церковь почитает память святой Феодоры Александрийской. Она жила примерно в III-IV веке, во времена гонений за христианами. Феодору бросили в тюрьму из-за того, что она была не замужем из-за своей веры в Христа.

Что нельзя делать 27 мая:

носить монеты в карманах;

ругаться с родными;

вносить мусор из дома;

сидеть на углу стола.

Народные приметы и поверья:

утром обильная роса — к солнечному дню;

грачи пасутся в траве — ждите дождя;

ясная погода, но появились черви – ждите грозы.

День ангела празднуют:

Иван, Федор.

Родились 27 мая:

1877 год — Айседора Дункан, американская танцовщица-новатор;

1999 год — Лили-Роуз Депп, актриса и модель, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради.

Также в этот день:

1753 год — завершается строительство Андреевской церкви в Киеве;

1930 год — Ричард Дрю получает патент на "прозрачную целлофановую липкую ленту" — скотч;

1937 год — в Сан-Франциско торжественно открывают мост над проливом Золотые Ворота – один из самых красивых в мире.

Также Фокус писал церковный календарь на май 2024 года