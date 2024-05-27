"Все понимает так же, как и мы": Юрий Рыбчинский высказался о позиции Пугачевой (видео)

По словам Юрия Рыбчинского, многие известные люди, такие как Пугачева, Галкин, Макаревич, Гвердцители покинули Россию. Они выступили против войны в Украине и осудили действия Кремля.

Украинский поэт, драматург и сценарист Юрий Рыбчинский признался, что поддерживает общение с известной советской и российской певицей Аллой Пугачевой, которая покинула Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны против Украины. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале Власть vs Влащенко.

Обсуждая деятельность артистов во время войны, поэт отметил, что тоталитарные режимы не могут существовать без кинематографа, эстрады. Представители шоу-бизнеса являются своего рода инструментом режима, но есть и такие, которые имеют собственную позицию. В частности, в качестве примера, Рыбчинский привел историю Аллы Пугачевой и Тамары Гвардцители.

Примадонна и ее муж, юморист Максим Галкин вместе с детьми сейчас проживают в Израиле. Они осудили полномасштабное вторжение в Украину и выехали из России. Народный артист Украины сообщил, что в этом году поздравил Аллу Борисовну с юбилеем, и высказался о позиции, которую заняла артистка.

"Той России, которая была даже еще до 1991 года, ее уже нет. Те люди, которые уехали, как бы ни говорили, что это не так много, они вывезли с собой настоящую Россию. И Акунин, Быков и она (Пугачева — ред.). Правильно она говорит, это террористическое государство. Она все понимает, так же как и мы", — отметил Рыбчинский.

Грузинская певица Тамара Гвардцители, которая проживала в Москве, также покинула Россию. Артистка осудила режим Путина и открыто поддержала Украину.

"Когда началась война, я с Тамарой встречался в Испании, там живет ее сын. Она рассказала, когда первый дрон упал на Одессу, мама (Тамары Гвердцители — ред.) со слезами на глазах сказала: "В стране, которая бомбит мою Одессу, я жить не буду. Они уехали в Грузию. К сожалению, вскоре мама певицы умерла", — вспомнил Юрий Рыбчинский.

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Напомним, 15 марта Пугачева отреагировала на обстрел ВС РФ Кривого Рога. Примадонна оставила свой комментарий на странице в социальной сети Натальи Могилевской, которая стала свидетелем трагедии. Правда, сделала это Пугачева через несколько дней после обстрела города.