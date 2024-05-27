"Все розуміє так само, як і ми": Юрій Рибчинський висловився щодо позиції Пугачової (відео)

За словами Юрія Рибчинського, багато відомих людей, таких як Пугачова, Галкін, Макаревич, Гвердцителі покинули Росію. Вони виступили проти війни в Україні та засудили дії Кремля.

Український поет, драматург і сценарист Юрій Рибчинський зізнався, що підтримує спілкування з відомою радянською і російською співачкою Аллою Пугачовою, яка залишила Російську Федерацію після початку повномасштабної війни проти України. Про це він розповів в інтерв'ю на Youtube-каналі Власть vs Влащенко.

Обговорюючи діяльність артистів під час війни, поет зазначив, що тоталітарні режими не можуть існувати без кінематографа, естради. Представники шоу-бізнесу являються свого роду інструментом режиму, але є й такі, які мають власну позицію. Зокрема, як приклад, Рибчинський навів історію Алли Пугачової та Тамари Гвердцителі.

Примадонна та її чоловік, гуморист Максим Галкін разом із дітьми наразі проживають в Ізраїлі. Вони засудили повномасштабне вторгнення в Україну і виїхали з Росії. Народний артист України повідомив, що цього року привітав Аллу Борисівну з ювілеєм, і висловився про позиції, яку зайняла артистка.

"Тієї Росії, яка була навіть ще до 1991 року, її вже немає. Ті люди, які виїхали, якби не казали, що це не так багато, вони вивезли з собою справжню Росію. І Акунін, Биков і вона (Пугачова — ред.). Правильно вона каже, це терористична держава. Вона все розуміє, так само як і ми", — зазначив Рибчинський.

Грузинська співачка Тамара Гвардцителі, яка проживала у Москві, також покинула Росію. Артистка засудила режим Путіна та відкрито підтримала Україну.

"Коли почалася війна, я з Тамарою зустрічався в Іспанії, там живе її син. Вона розповіла, коли перший дрон упав на Одесу, мама (Тамари Гвердцителі — ред.) зі сльозами на очах сказала: "В країні, яка бомбардує мою Одесу, я жити не буду. Вони виїхали до Грузії. На жаль, невдовзі мама співачки померла", — пригадав Юрій Рибчинський.

Дивитись: 31:12

Нагадаємо, 15 березня Пугачова відреагувала на обстріл ЗС РФ Кривого Рогу. Примадонна залишила свій коментар на сторінці в соціальній мережі Наталії Могилевської, яка стала свідком трагедії. Щоправда, зробила це Пугачова через кілька днів після обстрілу міста.