Молдова приютила участников группы Би-2, которые выступили против войны. Часть уже получила гражданство

Группа "Би-2" в начале полномасштабной войны в Украине выступили против агрессии РФ и действий Владимира Путина. Из-за этого им пришлось покинуть пределы РФ и эмигрировать в Израиль.

Бас-гитарист группы "Би-2" Максим Андрющенко "Лакмус" и менеджеры группы Алексей Левченко и Александра Овчаренко и члены их семей получили гражданство Молдовы. Соответствующий Указ президента Молдовы Майи Санду был опубликован вчера, 27 мая.

В частности, в указе перечислены имена восьмерых граждан Российской Федерации, которые получили право на гражданство Молдовы.

"Президент Майя Санду подписала указ о предоставлении гражданства Республики Молдова нескольким участникам группы Би-2 и их семьям. Наша страна открыта и гостеприимна для людей, которые выбирают мир, которые способствуют дружбе и уважению между народами. Участников группы Би-2 начали притеснять в России после того, как они выступили против войны в Украине. Республика Молдова защищает человеческое достоинство, свободу выражения взглядов и солидарность тем, кому угрожает опасность", — пояснил решение правительства Молдовы в телеграмм-канале глава администрации президента Адриан Бэлуцел.

Группа "Би-2" Фото: t.me/b2band

Стоит отметить, что в конце января 2024 года группу "Би-2" задержали в Таиланде. Тогда правоохранители задержали семерых участников группы — Шура Би-2 (Александр Уман) и Лева Би-2 (Егор Бортник), а также Андрея Звонков, Макса Лакмуса, Бориса Лифшица и Яна Николенко. Уже в апреле 2024 года часть участников группы написали запрос в правительство Молдовы о получении гражданства их страны.

"Би-2" против войны в Украине

Причиной этому стали репрессии со стороны российских властей. В частности, речь идет о том, что после 24 февраля 2022 года группа "Би-2" выразили свою позицию относительно войны и стали на сторону Украины. Из-за этого часть участников в РФ признали "иностранными агентами". Сами же участники группы нашли убежище в Израиле.

Но уже в январе их задержали во время концерта в Таиланде. Тогда участникам грозила депортация в РФ. Но благодаря переговорам их депортировали в Израиль .